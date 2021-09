Osmnáctiletá Raducanuová je první kvalifikantkou ve finále grandslamů! O titul z US Open se utká s o rok starší Fernandezovou!

US OPEN - Emma Raducanuová zvládla bez ztráty setu i devátý zápas na letošním US Open. Osmnáctiletá rodačka z Toronta porazila 6-1 6-4 světovou osmnáctku Marii Sakkariovou a jako první v historii postoupila z kvalifikace až do finále některého z podniků velké čtyřky. V něm se první britská finalistka grandslamů po 44 letech utká s o rok starší Kanaďankou Leylah Fernandezovou, další naprosto nečekanou finalistkou letošního ročníku závěrečného grandslamu sezony.

Emma Raducanuová do letošní sezony naskočila až v červnu a na domácí půdě ve Wimbledonu si po skalpech Vitalije Ďjačenkové, Markéty Vondroušové a Sorany Cirsteaové připsala svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a na nejslavnějším turnaji světa prošla až do osmifinále, v němž vzdala Ajle Tomljanovicové.

V životní formě pokračuje i na amerických betonech, z posledních 19 duelů má bilanci 17-2. Po finálové účasti na podniku WTA 125k v Chicagu se bez ztráty jediného setu prostřílela z kvalifikace až do finále US Open. Po cestě mezi nejlepší osmičku ničila jednu soupeřku za druhou. V kvalifikaci se ještě rozehřívala a ve třech zápasech ztratila 16 gamů, v hlavní soutěži v šesti utkáních soupeřkám dohromady povolila jen 27 her.

Osmnáctiletá Britka nedala šanci Stefanii Vögeleová (6-2 6-3; 24 vítězných úderů - 18 nevynucených chyb), Shuai Zhang (6-2 6-4; 27-11), Saře Sorribesové (6-0 6-1; 23-16), Shelby Rogersové (6-2 6-1; 18-14), olympijské vítězce Belindě Bencicové (6-3 6-4; 23-12) ani zkušené Marii Sakkariové (6-1 6-4; 16-17).

Raducanuová přitom v úvodních dvou servírovacích gamech čelila celkem sedmi brejkbolům. Všechny hrozby odvrátila, po třech dlouhých hrách se dostala do vedení 4-0 a ve zbytku utkání už soupeřce žádnou brejkbolovou šanci nenabídla.

Zápas mohla ukončit o něco dříve, i ona však měla proti dnes značně chybující řecké jedničce problém využívat brejkboly. Ve druhé sadě jich měla osm a proměnila jediný. Premiérový souboj se Sakkariovou bez známek nervozity dopodávala.

Sakkariová tak neuspěla ani ve svém druhém grandslamovém semifinále, celkovou bilanci v této fázi si zhoršila na 2-12 a Řecko stále čeká na první finalistku podniků velké čtyřky. Mezi muži toto čekání na letošním French Open ukončil Stefanos Tsitsipas. Právě v Paříži hrála své první semifinále i 26letá rodačka z Atén a nevyužila v něm mečbol proti Barboře Krejčíkové.

Raducanuová je první britskou finalistkou grandslamů po 44 letech (Virginia Wadeová, Wimbledon 1977), na US Open má Velká Británie zastoupení ve finále dvouhry žen poprvé od triumfu Wadeové v roce 1968. Už po postupu do semifinále měla jistotu, že v pondělí na postu britské jedničky vystřídá Johannu Kontaovou. Teď bude nejhůře 32. hráčkou světa (aktuálně 150.).

Zároveň se stala druhou žebříčkově nejníže postavenou finalistkou US Open (Kim Clijstersová, triumf 2009, tou dobou nefigurovala v žebříčku), nejmladší finalistkou grandslamů od prvenství Marie Šarapovové ve Wimbledonu 2004 a nejmladší finalistkou US Open od roku 1999. Navíc jako první v tenisové historii prošla z kvalifikace až do finále některého z grandslamových turnajů.

18yo Emma Raducanu beats Maria Sakkari 6-1, 6-4 to reach the #USOpen final.



She won 9 matches so far in NYC. Yet to drop a set.



-- Youngest Grand Slam finalist since 2004

-- Youngest US Open finalist since 1999

-- First ever qualifier to reach a Slam final



[getty] pic.twitter.com/5ow0mvYXGe — José Morgado (@josemorgado) September 10, 2021

Ve svém premiérovém finále na nejvyšším okruhu narazí na další senzační finalistku, o rok starší Leylah Fernandezovou, která vyřadila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou.

Kanadské rodačky se střetnou poprvé a bude se jednat o první finále teenagerek od US Open 1999, tehdy 17letá Serena Williamsová v něm porazila 18letou Martinu Hingisovou, a první finále nenasazených na grandslamech hraných v open éře.

Teen Queens



18-year-old @EmmaRaducanu becomes the first qualifier to advance to the #USOpen final and will face off with 19-year-old Fernandez.



The last time two teens met in a Slam final: 1999 US Open Serena Williams d. Martina Hingis. pic.twitter.com/J5uEJbdmuU — ITF (@ITFTennis) September 10, 2021

Další informace připravujeme.