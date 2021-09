Fernandezová vyřadila i Svitolinovou a je teprve třetí kanadskou semifinalistkou US Open v open éře

Leylah Fernandezová ještě předloni hrála juniorské soutěže na grandslamech, dostala se do finále Australian Open, vyhrála dívčí French Open a také domácí podnik ITF W25. Na profesionálním okruhu se poprvé výrazně prosadila letos v březnu, když v Monterrey získala svůj první titul. A teď na US Open nečekaně prožívá nejlepší turnaj své kariéry.

Do New Yorku přitom nedorazila v dobré formě. Kromě triumfu v Monterrey nedokázala na žádném z dalších podniků přejít přes druhé kolo hlavní soutěže. Ve Flushing Meadows, kde poprvé hrála loni a vypadla ve druhém kole, ovšem dokázala vyřadit Anu Konjuhovou, Kaiu Kanepiovou, po senzačních obratech obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou i další bývalou šampionku Angelique Kerberovou a dnes devět zápasů neporaženou předloňskou semifinalistku Elinu Svitolinovou.

19-YEAR-OLD LEYLAH FERNANDEZ DOES IT AGAIN!



She becomes the youngest player to defeat two WTA Top-5 players at the same major since 17-year-old Serena Williams at the 1999 #USOpen pic.twitter.com/vFib8J52iw