Krejčíková při svém debutu v hlavní soutěži US Open skončila ve čtvrtfinále, jasně nestačila na Sabalenkovou

Barbora Krejčíková ještě loni touto dobou nebyla hráčkou elitní stovky žebříčku WTA a na grandslamech nikdy nepřešla přes druhé kolo. Teď je světovou devítkou, grandslamovou šampionkou a na US Open, kde v minulosti pětkrát vypadla už v kvalifikačních bojích, má za sebou navzdory dnešní porážce fantastický debut.

Pětadvacetiletá Češka po cestě do svého čtvrtého osmifinále na grandslamech čelila jen hráčkám ze druhé stovky světového hodnocení a bez ztráty setu si poradila s kvalifikantkou Astrou Sharmaovou, domácí Christinou McHaleovou i lucky loserem Kamillou Rachimovovou. Do rozhodující sady nemusela dokonce ani proti Garbiñe Muguruzaová a vylepšila svou bilanci od poloviny května na 29-3.

#USOpen 2021 will crown a new Women's Grand Slam champ.



Sabalenka

Fernandez

Bencic

Raducanu

Pliskova

Sakkari



Only Pliskova made (2) Slam finals.