Finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové v Praze vidělo 27.600 diváků

"Fanoušci byli úžasní, zvláště když hrál domácí tým. A je skvělé, že jsme diváky vůbec měli," poukázala legendární Kingová na tiskové konferenci před sobotním finále na fakt, že v současné situaci celosvětových omezení proti šíření koronaviru je náročné lístky prodávat.

Fanoušci měli největší zájem o české zápasy. Maximem byl duel se Švýcarkami, na utkání s Němkami minulé pondělí přišlo podle pořadatelů 6900 diváků. Nejméně zaplněné tribuny byly na zápasy ve skupinách v úterý (1800) a ve středu (2200). Semifinálová klání vidělo 3500 lidí a na finále mezi vítěznými Ruskami a Švýcarskem přišlo 4500 diváků.

"Každý může být šťastný, že se všechno povedlo. Považuji to za malý zázrak," uvedl šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. "Děkuji za skvělou práci," ocenil šéf mezinárodní federace ITF David Haggerty. Doufá, že na přípravu finále příštího ročník bude mít nový pořadatel více času.

I Kingová vyzdvihla, jak bylo vše připraveno. "Bylo skvělé jídlo, hotel, zajištěná doprava. Oceňuji, jak se všechno zvládlo," chválila sedmasedmdesátiletá vitální Američanka.

Nový model soutěže ženských tenisových družstev, která se dříve jmenovala Fed Cup, připravili organizátoři v Praze za osm týdnů. Narychlo světový šampionát převzali po Budapešti.

Z účastnic byla nejvýše v žebříčku světová trojka Barbora Krejčíková a z dvacítky dvouhry WTA přijelo pět hráček. Chyběla světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová, která ukončila sezonu, sedm hráček nemělo ve finále tým a zbylé daly přednost přípravě na Turnaj mistryň.

Vrchol individuální sezony se hraje tento týden od středy v mexické Guadalajaře. "ITF s WTA Tour spolu diskutují a v dialogu je potřeba pokračovat," pronesla Kingová.

Organizátoři uvedli, že tuzemský rozpočet turnaje dosáhl sta miliónů korun. Česká vláda akci podpořila 65 miliony korun z rozpočtové rezervy, deset milionů dalo město a 25 milionů získali pořadatelé od sponzorů a ze vstupného. Počítají s vyrovnaným rozpočtem.

Mezinárodní tenisové federace ITF rozdělila 10,4 milionu dolarů - 6,8 milionu mezi hráčky a 3,6 milionu mezi národní asociace, tj. přibližně 6,4 milionu korun na federaci.

Nový pořadatel finálového turnaje pro příští rok se nyní hledá, oznámit ho chce ITF začátkem roku. Kaderka na otázku, zda by mělo Češko o akci znovu zájem, pro Tenisový svět uvedl: "Nikdy neříkej nikdy. Neříkám ne ani ano, protože je to vždycky o penězích. Nikdy nevygenerujeme z malé české ekonomiky sponzorsky nebo reklamně takové množství peněz, které by zaplatilo organizační náklady. Tady je to vždy o tom, že musí pomoci hlavní město a vláda."