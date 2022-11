Fish a Bob Bryan dostali pokutu za propagování sázení

"Během US Open jsme spolu s Bobem dělali reklamu, aniž bychom tušili, že to nesmíme. Jakmile jsem to zjistil, všechny příspěvky jsem smazal a spolupracoval s ITIA," citovala Fishe agentura AP.

Oba bývalí tenisté také dostali podmíněný zákaz činnosti na čtyři měsíce. Distanc vstoupí platnost pouze v případě, když poruší pravidla během čtyřměsíční lhůty, která začala 11. listopadu.