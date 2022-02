Fognini je po 10 měsících ve čtvrtfinále, v Buenos Aires nezaváhal ani obhájce titulu Schwartzman

ATP BUENOS AIRES - Fabio Fognini vstoupil do antukového turnaje ATP 250 v Buenos Aires výhrou nad Pedrem Martínezem, což mu stačilo k postupu do prvního čtvrtfinále po deseti měsících. Nezaváhal ani nejvýše nasazený domácí obhájce titulu Diego Schwartzman, kterého už ve čtvrtfinále čeká repríze loňského finále proti krajanu Franciscu Cerúndolovi.

Fabio Fognini od loňské olympiády nevyhrál dva zápasy po sobě a už 10 měsíců se nedostal do čtvrtfinále. Postoupil do něj až tento týden na antuce v Buenos Aires, kde mu k tomu stačila jediná výhra.



Čtvrtý nasazený Ital do soutěže vstoupil vítězstvím nad Španělem Pedrem Martínezem, kterého zdolal po více než dvou hodinách boje 7-6 6-4. Vývoj druhého setu otočil ze stavu 2-4.



"V prvním i druhém setu jsem mohl prohrát. Bylo to těsné. Jsem rád, že se štěstí přiklonilo na mou stranu. Doufám, že se tu dokážu odrazit k lepším výsledků," řekl 34letý Fognini.



Ve čtvrtfinále, ve kterém uspěl naposledy v dubnu 2019 cestou za překvapivým triumfem na antukovém Masters 1000 v Monte Carlu a od té doby v něm už šestkrát po sobě prohrál, se utká s domácím Federicem Delbonisem (h2h 5-4).



31letý Argentinec, který na předchozích 12 turnajích ATP vypadl pokaždé hned v prvním kole, po úvodní výhře nad Juanem Martínem del Potrem porazil 6-4 6-4 Španěla Pabla Andújara a mezi osmičku nejlepších postoupil poprvé od loňského července.



Diego Schwartzman zahájil cestu za obhajobou titulu vydřenou výhrou 7-6 7-6 nad Španělem Jaumem Munarem, s nímž vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas. Ve čtvrtfinále na druhého nasazeného Argentince čeká v repríze loňského finále krajan Francisco Cerúndolo (h2h 1-0).