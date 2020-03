Fognini: Rád bych si zahrál finále Roland Garros proti Rogerovi

Snem Fabia Fogniniho je zahrát si finále French Open proti Rogeru Federerovi. Italský tenista sice na žádném z grandslamů nepostoupil ani do semifinále, ale když by si měl vybrat soupeře pro svůj životní zápas, byl by to jeho švýcarský idol.

"Už jen dostat se do grandslamového finále by bylo fantastické. Mým idolem byl a pořád je Roger Federer, takže bych se v něm rád utkal právě s ním," vyslovil Fognini svůj sen.



"Bylo by to lepší hrát proti Rogerovi na antuce, než na rychlém po povrchu. Raději bych ho vyzval na Roland Garros, na kterém v posledních letech několikrát chyběl," dodal 32letý Ital, jenž ve čtyřech duelech s Federerem neuhrál ani set. Na antuce se s ním ale nikdy neutkal.



Naopak Federer na antukovém French Open získal pouze jeden z rekordních 20 grandslamových titulů, když zvítězil v roce 2009. Z posledních čtyř ročníků tři vynechal, většinou se rozhodl pro odpočinek před svými oblíbenými akcemi na trávě.



Nicméně letošní Roland Garros bylo vinou pandemie koronaviru odloženo na přelom září a října a pokud se vůbec bude konat, je start Federera nejistý. Hrát se má totiž týden po US Open a souběžně s 'Federerovým' Laver Cupem.



Fognini startoval na 48 grandslamech a pouze na Roland Garros 2011 se dostal až do čtvrtfinále. Jenže kvůli zranění stehenního svalu z předchozího pětisetového maratónu proti Albertu Montañesovi, jemuž utekl ze tří mečbolů, do něj pak proti Novaku Djokovičovi nenastoupil.







Antuka je Italovým nejoblíbenějším povrchem, získal na ní 8 z 9 titulů na okruhu ATP. Loni na Masters 1000 v Monte Carlu si i díky skalpu Rafaela Nadala dokráčel pro svůj životní triumf.



Fognini je také jedním ze čtyř hráčů, kteří porazili Rafaela Nadala antuce víc jak dvakrát. Třikrát se to povedlo také Gastonu Gaudiovi a Dominicu Thiemovi, sedmkrát pak Djokovičovi.



Aktuálně je Fognini, jehož maximem je post světové devítky, jedenáctým hráčem světa. V dubnu sice nebude mít kvůli šíření koronaviru šanci obhajovat titul v Monte Carlu, díky zmražení žebříčku však o tisíc bodů za loňský triumf nepřijde.



V době tenisové pauzy si Fognini užívá volný čas s rodinou. S manželkou Flavií Pennettaovou (vítězkou US Open 2015), se kterou se oženil v červnu 2016, vychovává dvě děti. Syn Federico se jim narodil v květnu 2017, dcera Farah přišla na svět v prosinci 2019.



Loni byl Fognini u triumfu Výběru Evropy na Laver Cupu, kde během svého jediného vystoupení (prohra s Jackem Sockem) dostával rady i právě od svého idolu Federera.