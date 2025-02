Fonseca je po premiérovém triumfu novým brazilským hrdinou. Děti mi říkají, že jsem jejich idol

Joao Fonseca (18) se necelý den po triumfu v Buenos Aires přesunul na domácí turnaj do Ria de Janeira, kde se ihned stal terčem novinářů a fanoušků. Brazilský talent, který si na slávu ve své zemi teprve zvyká, na tiskové konferenci promluvil o svém raketovém vzestupu i cílech, kterých v budoucnu chce dosáhnout.

Joao Fonseca přijel na domácí pětistovku do Ria de Janeira po premiérovém titulu na okruhu ATP a ihned se stal fanoušky i médii nejsledovanějším hráčem turnaje. Osmnáctiletý Brazilec má za sebou životní týden, během kterého triumfoval v Buenos Aires.

"Udělal jsem tím velký krok v mé kariéře. Premiérový triumf je vždy nezapomenutelný. Chtěl bych aby to bylo na domácí půdě, ale i v Argentině to pro mě bylo speciální. Teď mě čeká Rio," řekl nejmladší brazilský šampion na okruhu ATP.

Dlouho však největší úspěch kariéry neoslavoval. Necelých 24 hodin po vítězství už trénoval ve svém rodném městě, aby se připravil na největší tenisovou akci ve své zemi.

"Všechno kolem mě se teď mění. Událo se to velmi rychle. Přesunul jsem se z juniorů do challengerů a poté do ATP. Samozřejmě jsem vždy věřil, že se dokážu dostat tam, kde jsem dnes, ale nikdy by mě nenapadlo, že se to stane tak brzy," řekl Brazilec, který byl ještě loni na konci sedmé stovky žebříčku.

This is just the beginning for Joao Fonseca #OnTheRise | @atptour pic.twitter.com/SuAtvxfrMV — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) February 17, 2025

Brazilská hvězda má za cíl triumfovat i na domácí antuce. Na Rio Open začne loňský čtvrtfinalista už dnes proti Alexandrovi Müllerovi.

Fonseca podle svých slov tak bouřlivé přivítání na domácím turnaji nečekal. Velký podíl na tom vedle jeho titulu z Buenos Aires má i skalp Andreje Rubljova v Melbourne.

"Netušil jsem jaký dopad má můj výsledek na Australian Open. Byl jsem nějakou dobu mimo sociální sítě a teď vidím, jak se všechno změnilo. Jsem na sebe hrdý, ale chci víc. Děti mi říkají, že jsem jejich idol. To mě motivuje k dosažení mého největšího cíle stát se světovou jedničkou," prozradil nově 68. hráč světa, který letos vyhrál 14 z 16 duelů.

El chico maravilla ya está en casa



Tras conquistar su primer ATP, Joao Fonseca debutará ante Muller en Río @RioOpenOficial | #RioOpenpic.twitter.com/LYR0PzF3cp — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) February 18, 2025

"Cítím se velmi poctěn zprávami, které jsem obdržel od brazilských i mezinárodních sportovců. Jsem velmi šťastný ze všeho, co se děje," dodal mladík, kterému po premiérovém triumfu gratulovala celá tenisová špička i někteří nejznámější sportovci světa.

Fonseca zároveň potvrdil, že zranění, které ho limitovalo ke konci turnaje v Buenos Aires je téměř zotavené. Že je ve skvělé fyzické kondici dal jasně najevo i svým brzkým příjezdem do Ria.