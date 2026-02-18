Fonsecova mizerná série končí. Brazilský talent se dočkal první výhry v sezoně

DNES, 09:10
Aktuality 7
ATP RIO DE JANEIRO - Brazilský talent JoAo Fonseca (19) se na domácí půdě konečně dočkal. Na turnaji v Riu de Janeiru si připsal první vítězství sezony, když v úvodním kole porazil krajana Thiaga Monteira (31) po setech 7:6, 6:1. Jeho dalším soupeřem bude peruánský tenista Ignacio Buse.
Joao Fonseca se dočkal první letošní výhry (@ Clever Felix, Clever Felix / Zuma Press / Profimedia)

Fonseca – Monteiro 7:6, 6:1

Fonsecovi vstup do nové sezony vůbec nevyšel, když podlehl jak v prvním kole Australian Open Američanovi Eliotovi Spizzirrimu, tak v Buenos Aires Chilanovi Alejandrovi Tabilovi. Připočteme-li říjnovou porážku z loňského Masters v Paříži, držel jeden z největších talentů současnosti sérii tří proher v řadě.

To zlomil právě až na domácím turnaji v Riu. "Je prostě úžasné mít tady první vítězství v roce po těžkých několika měsících,“ uvedl Fonseca. "Je to naprosto super speciální, takže jsem moc šťastný."

Ve svém prvním vzájemném utkání proti Monteirovi dominoval především na servisu. Zaznamenal sedm es, z toho dvě v tie-breaku prvního setu, a získal 84 procent bodů po prvním podání. Povzbuzen bouřlivou atmosférou zvítězil za jednu hodinu a 24 minut, během nichž soupeři nenabídl ani jeden brejkbol.

Postup slaví také Matteo Berrettini. Italský tenista si poradil se šťastným poraženým Tomasem Barriosem Verou 7:6, 7:5. Duel nabídl jediný brejk, o který se Berrettini postaral v závěrečném gemu utkání, čímž po dvou hodinách a 25 minutách zpečetil své vítězství nad chilským soupeřem.

Do druhého kola prošli i Tomás Martín Etcheverry a první nasazený Francisco Cerúndolo, kteří uspěli v čistě argentinských duelech. Etcheverry porazil Francisca Comesanu 6:3, 3:6, 6:4 a Cerúndolo si poradil s Marianem Navonem 6:3, 6:4.

Překvapení se zrodilo v utkání druhého nasazeného Luciana Darderiho, kterého vyřadil Juan Manuel Cerúndolo po setech 6:1, 3:6, 6:4. Stalo se tak pouhé dva dny poté, co Francisco Cerúndolo Darderiho porazil ve finále v Buenos Aires. Turnaj naopak skončil pro dvojnásobného obhájce titulu Sebastiána Báeze. Portugalský lucky loser Jaime Faria jej překvapivě zdolal 7:5, 6:1.

Už o postup do třetího kola dnes zabojuje Vít Kopřiva, kterého čeká argentinský soupeř Román Andrés Burruchaga.

Výsledky turnaje ATP 250 v Riu de Janeiru

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
frenkie57
18.02.2026 10:11
Jako třeba Nosík. Ta si jela to svoje bez mediálního zájmu, který se soustředil na sestry FruFru a který zpozorněl, až když vyhrála juniorský GS. Takto je to nejlepší, nebýt pod tlakem kohokoliv a čehokoliv. Pak to jde. Podívej, jak(zatím)dopadly FruFru.
frenkie57
18.02.2026 10:12
Pod Panteru1.
pantera1
18.02.2026 10:16
Neslavně, to je fakt. Nosík kolem nich prosvištěla nenápadně a kde je dnes. Uvidíme jak se jí bude dařit dál, ta Dubaj jí hodně nesedla. Snad to nebude moc často .
Melisska
18.02.2026 09:36
Fandím Ignácovi, je to milej, šikovnej kluk, je na čase, aby prorazil, třeba zrovna tady...
pantera1
18.02.2026 09:18
A bude to stačit?
frenkie57
18.02.2026 09:33
To se mu to machruje, když porazí hráče z kraje třetí stovky. Další soupeř je z chvostu první a tam už může narazit.
Ale upřímně, moc mu tu jeho pozici nezávidím, být nadějí ve sportu v takto velkém národě, to nebude snadné. Ještě, že mají ten fotbal, jinak by to bylo ještě horší.
pantera1
18.02.2026 09:46
Ten tlak musí být pro něj nepříjemnej. Udělal se obrovskej humbuk a kde nic tu nic. Někdy je lepší to pojmout skromněji a pak se dostavují ta milá překvapení . Určitě šance má na úspěchy, ale cesta nebude lehká. Musí mít nervy ze železa a nezlomnou houževnatost. Na to je dobrej vzor Djoko.
