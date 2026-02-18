Fonsecova mizerná série končí. Brazilský talent se dočkal první výhry v sezoně
Fonseca – Monteiro 7:6, 6:1
Fonsecovi vstup do nové sezony vůbec nevyšel, když podlehl jak v prvním kole Australian Open Američanovi Eliotovi Spizzirrimu, tak v Buenos Aires Chilanovi Alejandrovi Tabilovi. Připočteme-li říjnovou porážku z loňského Masters v Paříži, držel jeden z největších talentů současnosti sérii tří proher v řadě.
To zlomil právě až na domácím turnaji v Riu. "Je prostě úžasné mít tady první vítězství v roce po těžkých několika měsících,“ uvedl Fonseca. "Je to naprosto super speciální, takže jsem moc šťastný."
Ve svém prvním vzájemném utkání proti Monteirovi dominoval především na servisu. Zaznamenal sedm es, z toho dvě v tie-breaku prvního setu, a získal 84 procent bodů po prvním podání. Povzbuzen bouřlivou atmosférou zvítězil za jednu hodinu a 24 minut, během nichž soupeři nenabídl ani jeden brejkbol.
Postup slaví také Matteo Berrettini. Italský tenista si poradil se šťastným poraženým Tomasem Barriosem Verou 7:6, 7:5. Duel nabídl jediný brejk, o který se Berrettini postaral v závěrečném gemu utkání, čímž po dvou hodinách a 25 minutách zpečetil své vítězství nad chilským soupeřem.
Do druhého kola prošli i Tomás Martín Etcheverry a první nasazený Francisco Cerúndolo, kteří uspěli v čistě argentinských duelech. Etcheverry porazil Francisca Comesanu 6:3, 3:6, 6:4 a Cerúndolo si poradil s Marianem Navonem 6:3, 6:4.
Překvapení se zrodilo v utkání druhého nasazeného Luciana Darderiho, kterého vyřadil Juan Manuel Cerúndolo po setech 6:1, 3:6, 6:4. Stalo se tak pouhé dva dny poté, co Francisco Cerúndolo Darderiho porazil ve finále v Buenos Aires. Turnaj naopak skončil pro dvojnásobného obhájce titulu Sebastiána Báeze. Portugalský lucky loser Jaime Faria jej překvapivě zdolal 7:5, 6:1.
Už o postup do třetího kola dnes zabojuje Vít Kopřiva, kterého čeká argentinský soupeř Román Andrés Burruchaga.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale upřímně, moc mu tu jeho pozici nezávidím, být nadějí ve sportu v takto velkém národě, to nebude snadné. Ještě, že mají ten fotbal, jinak by to bylo ještě horší.