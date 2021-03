Forejtek v Bielle skončil ve 2. kole po třísetové porážce s Němcem Masurem

CHALLENGER BIELLA - Jonáš Forejtek na challengeru v Bielle do čtvrtfinále druhý týden po sobě nepostoupil. Dnes 20letý Čech podlehl v utkání druhého kola 5-7 7-6 4-6 Němci Danielu Masurovi.

Jonáš Forejtek si před týdnem v Bielle připsal svá první letošní vítězství v hlavních soutěžích challengerů, nakonec v italské hale včetně kvalifikace vyhrál čtyři zápasy a prošel do svého premiérového čtvrtfinále na této úrovni.

Tento týden v Bielle startoval znovu a připsal si o jedno vítězství méně. Po dvou výhrách v kvalifikaci a třísetovém skalpu Dustinu Browna ve druhém kole nestačil na Němce Daniela Masura, kterému podlehl 5-7 7-6 4-6.

Dvacetiletý Čech se dlouho nedokázal prosadit na returnu. Brejkbol proměnil až na pátý pokus za stavu 3-4 ve třetím setu, jenže vzápětí potřetí v zápase neudržel sůj servis a po necelých dvou a půl hodinách boje pro něj turnaj skončil.

Juniorský vítěz předloňského US Open je aktuálně 334. hráčem světa a v pondělí by měl znovu o pár míst vylepšit své maximum. O víkendu by měl zkoušet štěstí v kvalifikaci challengeru ve francouzském Lille.

Druhý český zástupce v Bielle Zdeněk Kolář bude o své první čtvrtfinále od loňského září bojovat až ve čtvrtek, kdy vyzve sedmého nasazeného Francouze Grégoira Barrèreho (h2h 0-2), s nímž na začátku roku vypadl v kvalifikaci Australian Open.