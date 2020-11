Forejtek v Sofii druhého favorita nevyřadil, v boji o čtvrtfinále prohrál s Gasquetem

19letý Jonáš Forejtek měl v Sofii dostat divokou kartu do kvalifikace, ale po onemocnění domácího hráče se posunul do hlavní soutěže a při premiéře na okruhu ATP v pondělí vyřadil bývalého vítěze US Open Marina Čiliče.



Po skalpu trápící se někdejší světové trojky ve druhém kole vyzval dalšího tenistu se zvučným jménem Richarda Gasqueta, na bývalého sedmého hráče světa ale recept najít nedokázal a prohrál hladce 4-6 2-6.



Loňský vítěz juniorky na US Open dnes na zkušeného soupeře nestačil. První set rozhodl jeden úspěšný brejk, ve druhém Forejtek ztratil podání dvakrát.



Čtyřiatřicetiletý Francouz mu při svém servisu nabídl jen dvě šance na brejk, ani jednu ale Forejtek nevyužil. Gasquet proměnil po 70 minutách druhý mečbol.







Gasquet se ve čtvrtfinále utká se Salvatorem Carusem. Sedmadvacetiletý Ital překvapivě porazil 6-4 6-4 druhého nasazeného Kanaďana Felixe Augera-Aliassimeho, když odvrátil všech šest brejkbolů, a podruhé v kariéře a poprvé na tvrdém povrchu postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP.



Svůj úvodní zápas tak v Sofii nezvládl ani jeden ze dvou nejvýše nasazených Kanaďanů. Jednička Denis Shapovalov už včera nečekaně podlehl Radu Albotovi a stejně jako Auger-Aliassime má na kontě čtyři porážky v řadě.



Z kvarteta nejvýše nasazených se mezi osmičku nejlepších dostal jen Alex de Minaur. Jednadvacetiletý Australan si dnes poradil 6-4 7-6 s Rusem Aslanem Karacevem a může se chystat na odvetu za loňské finále ATP NextGen proti Janniku Sinnerovi.



19letý Ital porazil 6-3 6-4 švýcarského lucky losera Marca Hüslera a na třetím ze čtyř posledních turnajů postoupil do čtvrtfinále.

• ATP 250 SOFIE •

Bulharsko, tv. povrch / hala, 389.270 eur

středeční výsledky (11. 11. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Gasquet (Fr.) - Forejtek (ČR) 6-4 6-2 Caruso (It.) - Auger-Aliassime (2-Kan.) 6-4 6-4 De Minaur (3-Austr.) - Karacev (Rus.) 6-4 7-6(5) Mannarino (5-Fr.) - Gerasimov (Běl.) 6-4 7-6(6) Millman (6-Austr.) - Simon (Fr.) 7-5 6-7(3) 6-2 Sinner (It.) - Hüsler (Švýc.) 6-3 6-4