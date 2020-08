Forejtek začal challenger v Praze na Spojích výhrou nad Vatutinem

Na antukových kurtech TJ Spoje v Praze na Žižkově dnes začal druhý ze série čtyř challengerů na území Česka. Jako první z domácích tenistů do něj vstoupil Jonáš Forejtek, který si na úvod připsal cenný skalp.



19letý Čech, který tento týden na Štvanici skončil ve 2. kole po třísetové porážce s třetím nasazeným Francouzem Pierrem-Huguesem Herbertem, si poradil 6-4 6-2 s osm let starším Rusem Alexejem Vatutinem, který je ve světovém žebříčku o více než dvě stě míst lépe postaveným hráčem.



Ve druhém kole na vítěze loňského US Open juniorů Forejtka čeká 163. tenista světa Rakušan Sebastian Ofner.



Z českých tenistů se na Žižkově představí ještě semifinalista ze Štvanice Michael Vrbenský, Lukáš Rosol, Jiří Lehečka, Zdeněk Kolář, Tomáš Macháč a Marek Gengel, jenž dnes vyhrál kvalifikační zápas proti krajanu Martinu Krummichovi.



Nejvýše nasazeným hráčem je trojnásobný grandslamový šampion Švýcar Stan Wawrinka, jenž dnes triumfoval na Štvanici. Dvojkou Je Francouz Herbert a trojkou Korejec Hyeon Chung.



Zatímco v uplynulých dnech na Štvanici se hrálo před diváky, do areálu TK Spoje Praha fanoušci vpouštěni nejsou.

• CHALLENGER PRAHA / TJ SPOJE •

Česko, antuka, 137.560 dolarů

sobotní výsledky (22. 08. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Forejtek (ČR) - Vatutin (Rus.) 6-4 6-2