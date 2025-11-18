Francie se zlobí na Mouteta. Chtěl ohromit fanoušky, místo toho zahodil šance na semifinále
Moutet je mimo svým uměním na tenisovém kurtu známý také svými negativními výstřelky chování. Cizí mu nejsou ani tenisové parádičky, kterými dokáže pobavit publikum. Tentokrát si však na úder mezi nohami vybral špatnou chvíli. Kousek se mu nepovedl a od té chvíli byl na kurtu naprosto marný.
Francouz v úvodní dvouhře proti Belgii vyhrál nad Collignonem úvodní sadu jasně 6:2, v té druhé však outsider zvýšil svou úroveň a s 35. hráčem světa hrál vyrovnanou partii. Rozhodovalo se až v koncovce. V jedenáctém gamu měl Moutet dovést sadu do tie-breaku. Za stavu 15:15 však místo jednoduché smeče chtěl zkusit úder mezi nohama, a to se mu vymstilo.
Úder netrefil a následně si prohrál servis, čímž ztratil i celý set a ve zbytku zápasu už se nechytal. V rozhodujícím dějství pouze dotahoval a opět v závěru selhal na podání, když utkání uzavřel dvojchybou. Collignon tak pro Belgii získal velmi důležitý první bod. Na ten pak navázal i Zizou Bergs a poslal svůj tým do semifinále Davis Cupu.
Není divu, že je na Mouteta nyní naštvaná téměř celá Francie a jeho rozhodnutí se určitě nesetkalo s porozuměním ani v týmu. "Za něco takového už by nikdy neměl být součástí národního týmu, ani na lavičce," valí se kritika na aktuální francouzskou dvojku. "V Davis Cupu není prostor na hlouposti," přidávají se další stránky a fanoušci.
Sám hráč na tuto situaci reagoval posvém. "Už se mi to v minulosti povedlo a lidem se to zdálo neuvěřitelné. Když to nevyjde, samozřejmě si řeknou, že jsem klaun. Měl jsem udělat něco jiného," litoval situace, jako omluva za pokažený zápas to však Francouzům určitě stačit nebude.
