French Open by znovu mělo měnit termín, posune se o týden

French Open bude kvůli pandemii koronaviru již podruhé měnit svůj letošní termín. Zatím neoficiální informaci přinesl francouzský deník Le Parisien. Antukový grandslam se má posunout o týden, hlavní soutěž by měla tedy proběhnout od 27. září do 11. října.

Původní termín byl včetně kvalifikace od 18. května do 7. června. Kvůli pandemii koronaviru ovšem pořadatelé bez větších diskuzí s ostatními svůj grandslam přesunuli na 20. září až 4. října. Podle deníku Le Parisien se nyní francouzská tenisová federace dohodla s ATP a WTA, že se antukový vrchol sezony ještě o týden posune.

Důvod je jednoduchý. Pokud se odehraje obvykle závěrečný grandslam sezony US Open, má vyvrcholit 13. září finálovým soubojem mužské dvouhry. French Open se tedy o týden posune, aby nebyla mezi grandslamovými turnaji pouze týdenní pauza a hráči měli více času se adaptovat na jiný povrch. Navíc se tím zajistí, že na pařížské antuce proběhne i kvalifikace, o jejímž zrušení se uvažovalo.

Otázkou je, zda se zbývající dva grandslamy vůbec uskuteční. Ve Spojených státech je totiž koronavirová situace vůbec nejhorší na celém světě, přičemž New York, dějiště US Open, je nejvíce zasaženým městem. V Paříži rovněž není situace nijak příznivá, vláda se ale od 11. května chystá postupně rušit nařízená opatření.

Pro French Open i US Open by neuskutečnění letošního ročníku znamenalo obrovskou finanční ztrátu. Proti šíření infekčních nemocí je totiž pojištěn pouze Wimbledon. Nejslavnější a nejstarší tenisový turnaj byl poprvé od druhé světové války zrušen, letos se v All England Clubu hrát nebude.