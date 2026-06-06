French Open: Ruská radost, nebo polský šok? Paříž pozná novou šampionku grandslamu
Chwaliňská – Andrejevová | 15:00 SELČ
Maja Chwaliňská přepsala na French Open tenisovou historii. Do nečekaného finále ale nastoupí jako jasná favoritka Mirra Andrejevová.
Zápasové informace a forma
Chwaliňská ve finále kvalifikace French Open sotva zdolala 7:6, 7:5 až 128. hráčku světa Suzan Lamensovou, ovšem za poslední dva týdny neskutečným způsobem proměnila svou kariéru. Teď je totiž 24letá Polka první tenistkou v historii, která prošla z kvalifikace až do finále pařížského grandslamu.
Po cestě do finále přehrála v hlavní soutěži řadu velmi známých jmen. Zatímco proti bývalé světové trojce Marii Sakkariové potřebovala všechny tři sety, v soubojích s olympijskou šampionkou Qinwen Zheng, Elise Mertensovou, Annou Kalinskou a naposledy Dianou Šnajderovou uspěla ve dvou setech.
Před startem letošního French Open měla na kontě pouhých šest vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, přičemž polovinu z nich zapsala v posledních 12 měsících. Navíc před turnajem neporazila nikoho z TOP 50, což se jí teď na pařížské antuce povedlo už celkem čtyřikrát.
Maximem polské senzace před vstupem do letošního French Open bylo jediné čtvrtfinále na okruhu WTA (letos na dvěstěpadesátce v Kluži) a několik titulů z kategorie WTA 125 v posledních pár letech. Teprve až letos v dubnu na WTA 125 v Oeirasu, kde nakonec triumfovala, porazila na jednom turnaji alespoň dvě hráčky TOP 100 žebříčku.
Andrejevová narazila v semifinále na svou nejvýše postavenou soupeřku na letošním French Open a za pouhých 76 minut zničila 6:1, 6:3 chybující světovou patnáctku Martu Kosťukovou. Ukončila tak letošní 17zápasovou neporazitelnost Ukrajinky na antuce, oplatila jí porážku z finále v Madridu a poprvé prošla do grandslamového finále.
Na French Open se jí v posledních letech daří náramně a už třetím rokem po sobě postoupila minimálně do čtvrtfinále. Navíc přijela po skvělé přípravě a na čtyřech úvodních antukových turnajích v této sezoně posbírala 15 výher, což zahrnuje triumf v Linci, skalp Igy Šwiatekové ve Stuttgartu a finále v Madridu.
Světová osmička musela ve druhém kole otáčet souboj s Marinou Bassolsovou, což zvládla suverénně. V dalších zápasech naopak vládla bez ztráty setu a neprohrála více než šest gamů. Vynikající výkon předvedla obzvlášť v posledních dvou duelech, když deklasovala také rozjetou veteránku Soranu Cirsteaovou (6:0, 6:3).
V letošní sezoně má na kontě nejvíce výher na hlavním okruhu ze všech tenistek a v sobotu se může stát nejmladší šampionkou French Open v tomto století. Zároveň by byla první ruskou vítězkou antukového grandslamu od druhého triumfu Marie Šarapovové v tomto dějišti v roce 2014.
Vzájemná bilance
Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zajímavosti a fakta
Chwaliňská odehraje svůj první kariérní souboj proti někomu z TOP 10 žebříčku.
Na kurtech strávila polská senzace už 15 hodin a 44 minut a musela včetně kvalifikace odehrát po cestě do finále celkem devět zápasů.
Andrejevová má za sebou sedm finále na hlavním okruhu a pět z nich vyhrála, včetně letošních triumfů v Adelaide a na antuce v Linci.
Ruská kometa má na French Open výbornou úspěšnost 17:3, zatímco na žádném z dalších tří grandslamů ještě dvouciferný počet výher nezapsala.
Sázkařská analýza
Chwaliňská prožívá v posledních třech týdnech jednoznačně životní turnaj a její jízda z kvalifikace až do finále je naprosto šokující. Po takovém tažení musí být psychicky i fyzicky vyčerpaná a bez ohledu na to, jak finále dopadne, asi bude výsledek na letošním French Open ještě nějakou dobu vstřebávat.
Andrejevová by měla mít mnohem víc sil. Přestože je Ruska zhruba o pět let mladší než Chwaliňská, má podstatně víc zkušeností s hlavním okruhem, grandslamy i závěrečnými koly na těch největších turnajích. Navíc v jejím boxu sedí trenérka Conchita Martínezová, finalistka French Open z roku 2000.
Ruská kometa Andrejevová má tedy vše potřebné k tomu, aby potvrdila roli jasné favoritky a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou.
Chwaliňská – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: French Open (finále)
Největší úspěchy na antuce: French Open (finále)
Bilance: 29:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na antuce: 19:5
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)
Chwaliňská – French Open
Kariérní bilance: 6:0
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: kvalifikace
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: W75 Saint-Gaudens (čtvrtfinále), WTA 125 Parma (1. kolo)
Cesta turnajem: Qinwen Zheng (6:4, 6:0), (23) Mertensová (6:4, 6:0), Sakkariová (1:6, 6:3, 6:2), Parryová (6:3, 6:2), (22) Kalinská (7:6, 6:3), (25) Šnajderová (7:6, 6:4)
Andrejevová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Linec, Adelaide (triumf); Madrid (finále)
Největší úspěchy na antuce: Linec (triumf); Madrid (finále)
Bilance: 35:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na antuce: 21:3
Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 6:0 (kariérní 73:13)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 2:1 (kariérní 5:2)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Andrejevová – French Open
Kariérní bilance: 17:3
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Madrid (finále), Řím (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Ferrová (6:3, 6:3), Bassolsová (3:6, 6:1, 6:1), (27) Bouzková (6:4, 6:2), Teichmannová (6:3, 6:2), (18) Cirsteaová (6:0, 6:3), (15) Kosťuková (6:1, 6:3)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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zajímavé, že kurzy na finále jsou skoro identické (okolo 1,25), navzdory rozdílnému kvalitativnímu složení - muži: 2 vs 10, ženy: 8 vs. Q
jaký kurz by měl Zverev s kvalifikantem?
někdo tomu říká rostoucí vyrovnanost ženského tenisu
jestli to tak půjde dál, tak za pět let se do 3. kola možná dostane nějaká ženská, kterou odchytnout na ulici, a dají jí divokou kartu
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Andreeva je o level těžší soupeřka než řeznice z Žiguljovsku, a pokud dokáže zůstat trpělivá, a hrát o 1-2 dva míče déle, pak by měla slavit hladkou výhru
pokud se ale nedokáže přizpůsobit neortodoxní hře soupeřky a začne se vztekat, což umí, pak to může být hodně zajímavé
kurz na Raducanu při cestě ke GS titulu nebyl nikdy vyšší než 2,4, Chwalinska už dala 3,4 z Zheng, která se ale vrací po operaci, a s Andreevou je to 4,6
pro obě to bude první GS finále a nervozita může více svázat Andreevu, protože bude pod tlakem povinného titulu
Chwalinska nemá, co ztratit a navíc dřívější těžké chvíle v životě člověka zocelí
Větší problémy by mohla mít s neortodoxní hrou soupeřky ale i tady myslím že nic nepodcení a bude na to dobře připravená ...
Maja zatím udivuje neuvěřitelným klidem, se kterým zvládá zápasy, které předtím nikdy nezažila. Pokud si udrží chladnou hlavu i dnes, může Rusku zle potrápit. Pokud ne, finále bude krátké.
https://www.youtube.com/watch?v=dzH4Wnoj8EM
https://www.youtube.com/watch?v=dzH4Wnoj8EM
https://www.youtube.com/watch?v=dzH4Wnoj8EM