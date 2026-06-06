French Open: Ruská radost, nebo polský šok? Paříž pozná novou šampionku grandslamu

DNES, 06:00
Previews 37
V sobotu bude korunována zbrusu nová šampionka French Open. Mirra Andrejevová a Maja Chwaliňská navíc zabojují o svůj první grandslamový titul. Favoritkou bude ruská kometa Andrejevová, která se pokusí zastavit šokující jízdu polské kvalifikantky. Finále startuje v 15:00.
Profily hráčů
Chwalinska Maja
Andreeva Mirra
Mirra Andrejevová nastoupí do finále jako favoritka (© MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP)

Chwaliňská – Andrejevová | 15:00 SELČ

Maja Chwaliňská přepsala na French Open tenisovou historii. Do nečekaného finále ale nastoupí jako jasná favoritka Mirra Andrejevová.

Zápasové informace a forma

Chwaliňská ve finále kvalifikace French Open sotva zdolala 7:6, 7:5 až 128. hráčku světa Suzan Lamensovou, ovšem za poslední dva týdny neskutečným způsobem proměnila svou kariéru. Teď je totiž 24letá Polka první tenistkou v historii, která prošla z kvalifikace až do finále pařížského grandslamu.

Po cestě do finále přehrála v hlavní soutěži řadu velmi známých jmen. Zatímco proti bývalé světové trojce Marii Sakkariové potřebovala všechny tři sety, v soubojích s olympijskou šampionkou Qinwen Zheng, Elise Mertensovou, Annou Kalinskou a naposledy Dianou Šnajderovou uspěla ve dvou setech.

Před startem letošního French Open měla na kontě pouhých šest vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, přičemž polovinu z nich zapsala v posledních 12 měsících. Navíc před turnajem neporazila nikoho z TOP 50, což se jí teď na pařížské antuce povedlo už celkem čtyřikrát.

Maximem polské senzace před vstupem do letošního French Open bylo jediné čtvrtfinále na okruhu WTA (letos na dvěstěpadesátce v Kluži) a několik titulů z kategorie WTA 125 v posledních pár letech. Teprve až letos v dubnu na WTA 125 v Oeirasu, kde nakonec triumfovala, porazila na jednom turnaji alespoň dvě hráčky TOP 100 žebříčku.

Andrejevová narazila v semifinále na svou nejvýše postavenou soupeřku na letošním French Open a za pouhých 76 minut zničila 6:1, 6:3 chybující světovou patnáctku Martu Kosťukovou. Ukončila tak letošní 17zápasovou neporazitelnost Ukrajinky na antuce, oplatila jí porážku z finále v Madridu a poprvé prošla do grandslamového finále.

Na French Open se jí v posledních letech daří náramně a už třetím rokem po sobě postoupila minimálně do čtvrtfinále. Navíc přijela po skvělé přípravě a na čtyřech úvodních antukových turnajích v této sezoně posbírala 15 výher, což zahrnuje triumf v Linci, skalp Igy Šwiatekové ve Stuttgartu a finále v Madridu.

Světová osmička musela ve druhém kole otáčet souboj s Marinou Bassolsovou, což zvládla suverénně. V dalších zápasech naopak vládla bez ztráty setu a neprohrála více než šest gamů. Vynikající výkon předvedla obzvlášť v posledních dvou duelech, když deklasovala také rozjetou veteránku Soranu Cirsteaovou (6:0, 6:3).

V letošní sezoně má na kontě nejvíce výher na hlavním okruhu ze všech tenistek a v sobotu se může stát nejmladší šampionkou French Open v tomto století. Zároveň by byla první ruskou vítězkou antukového grandslamu od druhého triumfu Marie Šarapovové v tomto dějišti v roce 2014.

Vizitka Maji Chwaliňské.Vizitka Maji Chwaliňské. (@ Livesport / Enetpulse)

Vzájemná bilance

Bude se jednat o první vzájemný zápas.

 

Zajímavosti a fakta

Chwaliňská odehraje svůj první kariérní souboj proti někomu z TOP 10 žebříčku.

Na kurtech strávila polská senzace už 15 hodin a 44 minut a musela včetně kvalifikace odehrát po cestě do finále celkem devět zápasů.

Andrejevová má za sebou sedm finále na hlavním okruhu a pět z nich vyhrála, včetně letošních triumfů v Adelaide a na antuce v Linci.

Ruská kometa má na French Open výbornou úspěšnost 17:3, zatímco na žádném z dalších tří grandslamů ještě dvouciferný počet výher nezapsala.

 

Sázkařská analýza

Chwaliňská prožívá v posledních třech týdnech jednoznačně životní turnaj a její jízda z kvalifikace až do finále je naprosto šokující. Po takovém tažení musí být psychicky i fyzicky vyčerpaná a bez ohledu na to, jak finále dopadne, asi bude výsledek na letošním French Open ještě nějakou dobu vstřebávat.

Andrejevová by měla mít mnohem víc sil. Přestože je Ruska zhruba o pět let mladší než Chwaliňská, má podstatně víc zkušeností s hlavním okruhem, grandslamy i závěrečnými koly na těch největších turnajích. Navíc v jejím boxu sedí trenérka Conchita Martínezová, finalistka French Open z roku 2000.

Ruská kometa Andrejevová má tedy vše potřebné k tomu, aby potvrdila roli jasné favoritky a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou.

Vizitka Mirry Andrejevové.Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport / Enetpulse)

Chwaliňská – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (finále)
Největší úspěchy na antuce: French Open (finále)
Bilance: 29:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na antuce: 19:5
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Chwaliňská – French Open

Kariérní bilance: 6:0
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: kvalifikace
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: W75 Saint-Gaudens (čtvrtfinále), WTA 125 Parma (1. kolo)
Cesta turnajem: Qinwen Zheng (6:4, 6:0), (23) Mertensová (6:4, 6:0), Sakkariová (1:6, 6:3, 6:2), Parryová (6:3, 6:2), (22) Kalinská (7:6, 6:3), (25) Šnajderová (7:6, 6:4)

 

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec, Adelaide (triumf); Madrid (finále)
Největší úspěchy na antuce: Linec (triumf); Madrid (finále)
Bilance: 35:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na antuce: 21:3
Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 6:0 (kariérní 73:13)
Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 2:1 (kariérní 5:2)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrejevová – French Open

Kariérní bilance: 17:3
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Madrid (finále), Řím (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Ferrová (6:3, 6:3), Bassolsová (3:6, 6:1, 6:1), (27) Bouzková (6:4, 6:2), Teichmannová (6:3, 6:2), (18) Cirsteaová (6:0, 6:3), (15) Kosťuková (6:1, 6:3)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

37
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chlebavevaju
06.06.2026 13:18
Celý tenisový svět musí fandit Mirce, další Raducanu nechceme.
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annah
06.06.2026 13:20
Ani omylem. Jen ne nesympatický ruský sysel!!
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aape
06.06.2026 13:45
Přesně, ruský sysly nebrat
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Liverpool22
06.06.2026 13:25
Raducanu má 1. titul a hned USO Jinak má jen ITF tituly. To Mája je na tom trošku lépe má už nějaké tituly WTA 125
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misa
06.06.2026 14:00
Raducanu letos uhrála první finále od titulu z US Open 21. Po více než čtyřech letech. A v něm schytala výprask.
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paddy
06.06.2026 12:43
Vilík asi dnes bude zklamaný; uvidíme, jakou taktiku vymyslí teta Kasandra

zajímavé, že kurzy na finále jsou skoro identické (okolo 1,25), navzdory rozdílnému kvalitativnímu složení - muži: 2 vs 10, ženy: 8 vs. Q
jaký kurz by měl Zverev s kvalifikantem?

někdo tomu říká rostoucí vyrovnanost ženského tenisu
jestli to tak půjde dál, tak za pět let se do 3. kola možná dostane nějaká ženská, kterou odchytnout na ulici, a dají jí divokou kartu smile

--------------------
Andreeva je o level těžší soupeřka než řeznice z Žiguljovsku, a pokud dokáže zůstat trpělivá, a hrát o 1-2 dva míče déle, pak by měla slavit hladkou výhru smile
pokud se ale nedokáže přizpůsobit neortodoxní hře soupeřky a začne se vztekat, což umí, pak to může být hodně zajímavé smile

kurz na Raducanu při cestě ke GS titulu nebyl nikdy vyšší než 2,4, Chwalinska už dala 3,4 z Zheng, která se ale vrací po operaci, a s Andreevou je to 4,6

pro obě to bude první GS finále a nervozita může více svázat Andreevu, protože bude pod tlakem povinného titulu
Chwalinska nemá, co ztratit a navíc dřívější těžké chvíle v životě člověka zocelí
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tommr
06.06.2026 11:54
Z mnoha důvodů doufám že dneska vyhraje Andreeva, ale pokud Chwalinska překvapí nebudu se zlobit ...
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Alexandris
06.06.2026 12:02
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Liverpool22
06.06.2026 12:47
Mám to stejně a věřím, že vyhraje smile MIRRA smile ale proti Včelce Máje také nic nemám, je to milá holka, ale byla by velká "haluze" pokud by vyhrála jelikož zatím nevyhrála žádný větší turnaj, "jen" menší turnaje viz. WTA 125 Oeires. Dále ještě neporazila nikoho z TOP 10.....Takže v globálu pro tenis a celou WTA by bylo lepší pokud by vyhrála Mirra jelikož už dlouhodobě ukazuje nějakou konzistenci, stabilitu a zasloužila by si to více. Jenže na zásluhy se nehraje a dnešní finále bude hodně o hlavě a psychickém rozpoložení. Mirru může "sejmout" atmosféra, kdy v hledišti bude mraky Poláků a budou proti ní - loni zápas s Boisson nezvládla, tak snad se poučila.
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tommr
06.06.2026 12:56
myslím že Andreeva určitě ví že publikum bude z větší části proti ní a bude na to připravená ...
Větší problémy by mohla mít s neortodoxní hrou soupeřky ale i tady myslím že nic nepodcení a bude na to dobře připravená ...
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Liverpool22
06.06.2026 12:59
Věřme, že máš pravdu smile
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PTP
06.06.2026 10:38
Jak zadřít tu mladou mašinu? Těžký úkol pro Majdu.
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aape
06.06.2026 13:24
To bude šichta
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misa
06.06.2026 09:13
Mirra má skoro ve všem jasně navrch. Dlouhodobě nesrovnatelně lepší tenisovou kvalitu, fyzické dispozice, méně času stráveného na kurtu při cestě do finále, zkušenosti z velkých zápasů... Jediná její nevýhoda jsou výbuchy vzteku, když věci nejdou podle jejího přání. A diváci asi nebudou na její straně, což ji může rozhodit.

Maja zatím udivuje neuvěřitelným klidem, se kterým zvládá zápasy, které předtím nikdy nezažila. Pokud si udrží chladnou hlavu i dnes, může Rusku zle potrápit. Pokud ne, finále bude krátké.
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Liverpool22
06.06.2026 12:49
smile Ano - také si myslím, že Mirru můžou rozhodit diváci, kteří asi budou spíš fandit Máje. Věřím, že Mirra dospěla a se vším se vypořádá a potvrdí roli favoritky.
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LiJ
06.06.2026 09:05
Věřím v rychlý výprask Fernandy.
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uztoje
06.06.2026 08:56
tady je slovo šok v nadpisu každého článku poslední dny...
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dappe
06.06.2026 10:08
Navíc docela často u zápasů, kde to nedává vůbec smysl. Jak kdyby to psali sportovní analfabeti.
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Alexandris
06.06.2026 12:04
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Trojchyba_Mat
06.06.2026 06:57
Tak pome, Majo!
https://www.youtube.com/watch?v=dzH4Wnoj8EM
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Trojchyba_Mat
06.06.2026 06:58
Lol, pardon. To mělo být jednou
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pantera1
06.06.2026 07:04
musíš to pořádně posichrovat . Uvidíme jestli se Mája postará o senzaci, je šikovná a sympatická. Syslík je rozjetá a věří si na titul. Hlavně, ať je to napinavý finále do posledního tenisáku. V téhle situací nemám úplně favoritku, ať vyhraje lepší, přeji to pboum .
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frenkie57
06.06.2026 08:16
Aneb jak by řekli naši východní sousedé - ...do poslednej loptičky. Slovenština je krutopřísně krásná...
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pantera1
06.06.2026 08:34
Je a moc, třeba taková trigovica bez potlače nemá chybu . Zásadně používám, když se mi něco nelibí, že budu štrajkovať .
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misa
06.06.2026 08:52
Trigovica? Netuším o co jde
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pantera1
06.06.2026 09:04
Mikina bez potisku .
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misa
06.06.2026 09:13
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aape
06.06.2026 13:38
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frenkie57
06.06.2026 08:18
Mate, jestli ty to s tou svojí propagací AI písňové tvorby drobet nepřeháníš.
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pantera1
06.06.2026 08:36
Mat už sám pomalu, ale jistě metamorfuje v AI. Ale má to vyladěný a pěkně tématický
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Trojchyba_Mat
06.06.2026 09:20
Určitě neee
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Trojchyba_Mat
06.06.2026 06:57
Tak pome, Majo!
https://www.youtube.com/watch?v=dzH4Wnoj8EM
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Trojchyba_Mat
06.06.2026 06:57
Tak pome, Majo!
https://www.youtube.com/watch?v=dzH4Wnoj8EM
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alcaraz.dva
06.06.2026 06:50
Pozor, Mirro!...Maja je byvala boxerka!...Musíš být hodná!
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Sinuhet1
06.06.2026 06:03
Dnes fandim Maje (kurs 4)
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com
06.06.2026 06:49
Já chci být také šokován smile
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Alexandris
06.06.2026 12:05
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