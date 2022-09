Friedl: Kája má hru na grandslamový triumf. Jen se musí vše správně sladit a načasovat

Jako hráčku, která umí předvést špičkový tenis, ale musí vše sladit pro vrcholnou událost, popsal Karolínu Plíškovou nový trenér Leoš Friedl. Ačkoli dvaadvacátá tenistka světového žebříčku laborovala před US Open se zraněním nohy, dostala se na newyorském betonu už do osmifinále. V něm dnes vyzve Bělorusku Viktorii Azarenkovou.

"Kája hraje a maká, aby někdy vyhrála grandslam. To je cíl, pro který ještě hraje tenis, a dává tomu sto procent. Doufáme, že se to povede, ale jdeme zápas od zápasu," řekl Friedl českým novinářům v New Yorku. "Víme, že umí zahrát tenis hodný světové jedničky nebo grandslamové šampionky. Teď to chce jen načasovat, aby jich odehrála více po sobě a ve správný čas," pokračoval.

Třicetiletá Plíšková na posledním grandslamovém turnaji roku porazila postupně Polku Magdu Linetteovou, krajanku Marii Bouzkovou a olympijskou šampionku Belindou Bencicovou ze Švýcarska. Na US Open obhajuje účast mezi osmi nejlepšími.

"Jde jí to velmi dobře. A nejen tady. Už na konci třetího týdne přípravy v Marbelle se její hra značně posunula dopředu a v San Jose porazila poprvé (Katie) Boulterovou. Měla dobře rozehraný i zápas s (Amandou) Anisimovovou. Zde ještě zjišťovala, že to, co po ní chci, funguje. Potvrdilo se to na turnaji v Torontu, kde došla do semifinále, porazila skvělé hráčky a hlavně předvedla výborný tenis," řekl Friedl.

Před US Open zbrzdilo Plíškovou zranění nohy. Kvůli němu se nemohla na grandslam stoprocentně připravit. "Víceméně nemohla týden hrát. Z předchozích turnajů ale měla formu. Věděli jsme, že to po tenisové stránce může být dobré. Jen bylo potřeba dát dohromady zdraví, což se na poslední chvíli podařilo," uvedl Friedl.

Ve chvíli, kdy bývalý úspěšný deblista a wimbledonský vítěz ze smíšené čtyřhry nahradil v srpnu kouče Saschu Bajina, věděl, na čem chce s Plíškovou pracovat. S třicetiletou hráčkou se znali z tenisového prostředí a rodačka z Loun, jež hledala nový impulz, ocenila, že Friedl jejich sportu "mega rozumí".

"I u takové hráčky, která byla první na světě, jsem pořád viděl věci, které by potřebovala zlepšit. Zatím se nám to daří," řekl Friedl a přidal konkrétní příklady. "Občas hrát po lajnách a nejen do krosu. U určitých úderů hlídat postavení a jejich provedení. Nebo i z hlediska taktiky, aby se zápas nějak vyvíjel," prozradil rodák z Jindřichova Hradce.

Plíškovou ocenil za to, že dokáže v zápase přesně plnit to, co se po ní chce, reagovat na vývoj a udělat si legraci sama ze sebe. "Kdo tohle neumí, jde sám proti sobě. Měl jsem to stejně. Člověk si musí i v zápase říct: 'Jsem dřevák' nebo tak... Ono když zkazíte něco, co normálně nekazíte, tak je to prostě fakt. A příště už si to pohlídáte, abyste neudělal stejnou chybu," uvedl Friedl.

Naposledy spolu žertovali na téma její formy po zranění. Zatímco Plíšková se po návratu na kurty cítila dobře, kouč ji varoval před falešnou formou. "Forma už je delší dobu opravdová. Jak ale týden nehrála, trochu jsem ji brzdil, že první trénink bývá výborný, hráč si myslí, že má formu, ale ten druhý třetí trénink už je trošku horši. Kája je ale výjimka a na ni to neplatí," dodal Friedl.