Fritz bude poprvé v Top 10. Stejně jako maminka v roce 1977

Frances Tiafoe a Taylor Fritz byli před dvěma týdny v Londýně u historicky prvního triumfu Výběru světa na Laver Cupu, ke kterému pomohli důležitými body. Oba se pak společně vydali do Tokia, kde si dnes 24letí Američané zajistili vzájemný souboj o titul.



Semifinalista letošního US Open Tiafoe v prvních třech duelech v japonské metropoli neztratil set a skvěle začal i dnes proti Soon-Woo Kwonovi. Jenže pak si vybral slabší chvilku, ve druhé sadě neuhrál ani game a podruhé v sezoně utrpěl 'kanára'. Dokázal se však vrátit zpět do hry a byť zápas za stavu 5-2 nedoservíroval, na druhý pokus už nezaváhal a zvítězil 6-2 0-6 6-4.



19. hráč světa Tiafoe postoupil do finále turnaje ATP popáté v kariéře, jediný titul slavil v roce 2018 na domácí půdě v Delray Beach (ATP 250). Podnik kategorie ATP 500 může vyhrát poprvé, před rokem ve Vídni na svou nejcennější trofej nedosáhl.

Foe real @FTiafoe pushes past Soonwoo Kwon 6-2 0-6 6-4 to reach the final in Tokyo. #RakutenOpen pic.twitter.com/p7TmNXMSVh — Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2022



Fritz, jenž v předchozích třech startech v Tokiu neuhrál ani set, se do finále dostal po třech třísetových soubojích a odstoupení zraněného Nicka Kyrgiose. Dnes zdolal 6-3 6-7 6-3 svého neoblíbeného kanadského soka Denise Shapovalova, s nímž si v sedmém vzájemném duelu poradil teprve podruhé. V závěru otočil nepříznivý vývoj z 1-3 na 6-3.



Finále si Fritz zahraje podeváté v kariéře a získat může čtvrtou trofej. Dvě slavil na trávě v Eastbourne (2019 a 2022) a tu nejcennější vybojoval na letošním Masters 1000 v Indian Wells. Podnik ATP 500 může vyhrát rovněž poprvé.

Taylor's time to shine



The moment @Taylor_Fritz97 reached the Tokyo final with a 6-3 6-7 6-3 win over Denis Shapovalov. #RakutenOpen pic.twitter.com/9IrZE2eCAp — Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2022



Fritz bude poprvé v Top 10, jako maminka

Oba ve formě hrající Američané si už v Tokiu zajistili posun na svá žebříčková maxima. Tiafoe se vyhoupne minimálně na 17. místo, v případě triumfu by byl dokonce patnáctý. Fritz se po dnešku může těšit na premiérové umístění v Top 10, titul by z něj udělal světovou osmičku.



"Top 10 je obrovský úspěch, o kterém vždycky sníš, nikdo ti ho nemůže vzít. Ale já chci víc, chci ještě výš," radoval se v pozápasovém rozhovoru na kurtu Fritz, který v pondělí minimálně vyrovná úspěch své maminky. Trojnásobná grandslamová čtvrtfinalistka Kathy May Fritzová byla v roce 1977 světovou desítkou.

"I want more, I want to go even higher, but Top-10 is a huge achievement that you always dream of - no one can ever take it away from me."



-- @Taylor_Fritz97 ☺️ pic.twitter.com/rmJrLskoZ1 — Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2022

Top 10 just like Mom ❤️@Taylor_Fritz97 emulates his mom Kathy - who reached a career high No.10 back in 1977 ☺️ pic.twitter.com/AhDHX1CkpW — Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2022



Tiafoe s Fritzem na sebe narazí pošesté v kariéře, ale vůbec poprvé dál, než v úvodních dvou kolech. Poslední čtyři souboj vyhrál Fritz, naposledy v srpnu po obratu v Montréalu.