Fritz o podmínkách v Torontu: Kombinace kurtu a míčů je hrozná

Taylor Fritz (27) pokračuje ve výborné formě a potvrzuje, že patří mezi elitní tenisty současnosti. Na turnaji v Torontu postoupil už do semifinále, když si poradil s Rusem Andrejem Rubljovem (27) po setech 6:3, 7:6 za pouhých 83 minut. Po utkání ale Američan upozornil na nevyhovující podmínky na kurtu.

Sedmadvacetiletý Kaliforňan, který se v posledních sezonách zařadil mezi nejvýraznější postavy světového tenisu, znovu ukazuje, že jeho vzestup není náhodný. Svou formu bude chtít ukázat i v semifinálovém duelu s krajanem Benem Sheltonem.

Na tiskové konferenci po čtvrtfinálovém vítězství se Fritz vyjádřil nejen ke své aktuální formě, ale také ke stížnostem Rubljova na herní podmínky. "Všechno mi funguje, hlavně při podání. Jsem v psychické pohodě a na kurtu je to znát. Díky servisu získávám hodně jednoduchých bodů a to je pro mou hru výborné," uvedl Fritz.

Přiznal také, že necítí žádný zvláštní tlak kvůli dlouhému čekání na grandslamový titul pro amerického hráče. Naposledy jej získal Andy Roddick v roce 2003. "Nemyslím si, že jsem hlavním kandidátem na vítězství, cítím jen tlak, který si připustím, nic víc. Jsem soutěživý typ a celý svůj život jsem věnoval tenisu, ale samozřejmě chci získat grandslamový titul," dodal čtvrtý hráč světa.

K podmínkám na kurtu se vyjádřil následovně: "Je to kombinace kurtu a míčků. Věřím, že kdybychom hráli s Dunlopem, bylo by to lepší, protože míček letí pomaleji, což nám dává větší kontrolu. Tato kombinace je dost hrozná, protože někdy uděláte nesmyslné chyby právě kvůli tomu. Míče nejsou špatné, ale je velmi náročné hrát, když je kombinujete s tak rychlým kurtem."

Fritz zároveň ocenil, že měl mezi zápasy den volna: "Klíčem je být psychicky připravený na zápasy a je důležité mít mezi nimi den odpočinku, abyste mohli na kurtu podat maximální výkon bez tlaku, že možná budete hrát i další den. V den odpočinku trénujete a všechno je lehčí, protože se jedná spíše o regenerační trénink než o intenzivní přípravu."

"Když se dostanete do finálových kol, budete hrát každý den, ale to je normální. Jsem psychicky připravený a na tom záleží. Fyzicky to dnes byl dobrý zápas a netrval tři hodiny, takže se zítra budu cítit dobře," dodal Fritz.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Torontu