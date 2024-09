Fritz přehrál Ruuda a vyrovnal grandslamové maximum. Ve čtvrtfinále jsou i Dimitrov a Zverev

US OPEN - Taylor Fritz (26) na domácím US Open porazil 3:6, 6:4, 6:3, 6:2 norského finalistu z roku 2022 Caspera Ruuda (25), na třetí pokus si připsal jeho skalp a na čtvrtém z pěti posledních grandslamů postoupil do čtvrtfinále. O premiérové semifinále na majorech se americký tenista utká s Němcem Alexanderem Zverevem (27). Grigor Dimitrov (33) překvapil skalpem Andreje Rubljova (26) a po pětisetové bitvě postoupil mezi osm nejlepších.

Taylor Fritz (© Profimedia)