Fruhvirtová zvládla i druhý test bez ztráty setu, v Itálii je už ve čtvrtfinále
B. Fruhvirtová – Dessolisová 7:5, 6:3
Zatímco ve svém úvodním zápase stačila mladší ze sesterského dua Fruhvirtových k postupu necelá hodina hry, než z kurtu vyhnala bez ztráty jediného gamu Italku Allegru Fioraniovou, její další soupeřka kladla mnohem houževnatější odpor.
Vyrovnaná první sada duelu s Dessolisovou našla své rozuzlení až v samotném závěru, kde měla navrch mladá Češka a první set tak získala 7:5. Druhé dějství se už neslo více v režii rodačky z Prahy, když ho získala poměrem 6:3.
Fantastický návrat Fruhvirtové po psychických problémech! Soupeřce nadělila dva kanár
I potřetí se Fruhvirtová utká s italskou soupeřkou a papírově půjde o nejtěžší dosavadní test. Zatímco první vyzyvatelka Fioraniová v žebříčku nefiguruje vůbec, Dessolisové patří 1222. pozice. Příští soupeřka české tenistky Gennarová, která na turnaji vystupuje coby nasazená sedmička, je 707. hráčkou světa.
Brenda Fruhvirtová se na kurty vrátila po více než půl roce, kdy se musela vypořádat nejen s psychickými problémy, ale i se zdravím, když ji trápily bolesti zad.
Na žebříčku byla Fruhvirtová zatím nejvýše v červnu loňského roku na 87. příčce, v současnosti jí patří 822. pozice.
