Fantastický návrat Fruhvirtové po psychických problémech! Soupeřce nadělila dva kanáry

DNES, 13:05
ITF VISERBA - Brenda Fruhvirtová (18) fantasticky zvládla svůj první soutěžní zápas po více než šestiměsíční pauze způsobené psychickými i fyzickými problémy. Mladší z talentovaných sester startuje v tomto týdnu na malé akci ITF W15 v italské Viserbě a v úvodním kole vyškolila domácí naději Allegru Fioraniovou (20), které za necelou hodinu hry nepovolila ani jeden game.
Brenda Fruhvirtová v prvním zápase po pauze naprosto dominovala (© ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

Fruhvirtová – Fioraniová 6:0, 6:0

Se zdravotními i psychickými problémy bojovala Fruhvirtová už loni. Sice udělala další progres, posbírala první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a debutovala v TOP 100 žebříčku, nicméně její kariéra začala kvůli zmíněným potížím stagnovat a ubírat se nesprávným směrem.

Vše vyvrcholilo letos, kdy v úvodních měsících odehrála jen tři turnaje, při dvou ze tří porážek skrečovala a teď absolvuje na malé akci ITF v Itálii svůj první turnaj od začátku března.

Návrat na kurty odstartovala výborně a hlavně svůj první soutěžní zápas po více než šesti měsících zřejmě dohrála bez zdravotních komplikací. Proti domácí Fioraniové nastupovala navzdory dlouhé pauze jako jednoznačná favoritka a roli potvrdila. Proti Italce, která nefiguruje v žebříčku, odvrátila všech pět brejkbolů (všem čelila v jednom gamu) a za 54 minut jí nepovolila ani jeden game.

Brenda Fruhvirtová se svěřila o psychických problémech. Nyní se chce soustředit na tenis

Bývalá 87. hráčka světa a aktuálně až 822. žena pořadí stále patří k největším náctiletým talentům na světě a řadí se mezi hlavní mladé české naděje. V sezonách 2022-23 kralovala na okruhu ITF, když získala celkem 15 titulů.

Už v loňské sezoně si však začínala procházet naopak velmi krušným obdobím. "Minulý rok jsem se potýkala s depresemi, panickými záchvaty a úzkostmi, bylo to pro mě opravdu těžké. Nedařilo se mi na kurtu ani mimo něj," uvedla Fruhvirtová krátce před teď odstartovaným comebackem a přidala informaci, že mimo jiné bojovala se zraněním zad.

Další soupeřkou Fruhvirtové bude lepší z domácího derby mezi sestrami Marcellou a Barbarou Dessolisovými.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

9
Přidat komentář
Otmar
09.09.2025 13:57
Já jsem hlavně rád, že je zpátky na kurtu a doufám, že na nich zůstane. Dlouho. Teoretický tenis není to pravé. Držím palce!
Reagovat
HankMoody
09.09.2025 13:47
Nechci tu výhru podceňovat, ale na soupeřku byl kurz 1.00, podle sázkových kanceláři vlastně prohrála ještě předtím, než nastoupila na kurt
Reagovat
Martinice
09.09.2025 13:20
Hlavně, ať se ti daří v životě se smát .....život je moc pěknej a byla by škoda si dělat hlavu z pitomců...Brendo hodně štěstí, radosti, smíchu a zdravíčka......
Reagovat
The_Punisher
09.09.2025 13:24
Reagovat
HAJ
09.09.2025 13:46
Přesně tak
Reagovat
tommr
09.09.2025 13:17
To je nadějnej výsledek i když soupeřka byla z kategorie slabších smile Doufejme že katastrofální sezony 2024/2025 budou zapomenuty a Brenda naváže na výkony a výsledky z roku 2023 ...
Reagovat
The_Punisher
09.09.2025 13:24
Reagovat
Blondie
09.09.2025 13:11
Wow
Reagovat
rubens
09.09.2025 13:25
wow... vrrr... vrrr, trhej, Brendo. Mám radost. :-)
Reagovat

