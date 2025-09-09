Fantastický návrat Fruhvirtové po psychických problémech! Soupeřce nadělila dva kanáry
Fruhvirtová – Fioraniová 6:0, 6:0
Se zdravotními i psychickými problémy bojovala Fruhvirtová už loni. Sice udělala další progres, posbírala první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a debutovala v TOP 100 žebříčku, nicméně její kariéra začala kvůli zmíněným potížím stagnovat a ubírat se nesprávným směrem.
Vše vyvrcholilo letos, kdy v úvodních měsících odehrála jen tři turnaje, při dvou ze tří porážek skrečovala a teď absolvuje na malé akci ITF v Itálii svůj první turnaj od začátku března.
Návrat na kurty odstartovala výborně a hlavně svůj první soutěžní zápas po více než šesti měsících zřejmě dohrála bez zdravotních komplikací. Proti domácí Fioraniové nastupovala navzdory dlouhé pauze jako jednoznačná favoritka a roli potvrdila. Proti Italce, která nefiguruje v žebříčku, odvrátila všech pět brejkbolů (všem čelila v jednom gamu) a za 54 minut jí nepovolila ani jeden game.
Brenda Fruhvirtová se svěřila o psychických problémech. Nyní se chce soustředit na tenis
Bývalá 87. hráčka světa a aktuálně až 822. žena pořadí stále patří k největším náctiletým talentům na světě a řadí se mezi hlavní mladé české naděje. V sezonách 2022-23 kralovala na okruhu ITF, když získala celkem 15 titulů.
Už v loňské sezoně si však začínala procházet naopak velmi krušným obdobím. "Minulý rok jsem se potýkala s depresemi, panickými záchvaty a úzkostmi, bylo to pro mě opravdu těžké. Nedařilo se mi na kurtu ani mimo něj," uvedla Fruhvirtová krátce před teď odstartovaným comebackem a přidala informaci, že mimo jiné bojovala se zraněním zad.
Další soupeřkou Fruhvirtové bude lepší z domácího derby mezi sestrami Marcellou a Barbarou Dessolisovými.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře