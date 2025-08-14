Brenda Fruhvirtová se svěřila o psychických problémech. Nyní se chce soustředit na tenis

Brenda Fruhvirtová (18) odehrála poslední profesionální zápas v březnu v Trnavě a od té doby se po ní slehla zem. Češka prozradila, že zažívala velmi těžké období, ale teď už je připravená na návrat. "Ušla jsem dlouhou cestu a pracovala na sobě. Teď si užívám, že jsem zdravá a mohu se soustředit na ten nejkrásnější sport," uklidnila fanoušky.
Brenda Fruhvirtová prozradila, že měla psychické problémy (@ ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf / Profimedia)

"Minulý rok jsem se potýkala s depresemi, panickými záchvaty a úzkostmi, bylo to pro mě opravdu těžké. Nedařilo se mi na kurtu ani mimo něj," začala Brenda Fruhvirtová vyjádření, které zveřejnila na svém instagramu. Osmnáctiletá česká naděje v posledním roce bojovala s fyzickými a psychickými problémy, které ji bránily v soutěžení.

"Opravdu bolí, když někdo vykládá nepravdivé věci a přitom neví, čím jsem si procházela. Chci říct svůj příběh, protože vím, že se mnoho lidí potýká s podobnými problémy a bojí se říct pravdu," dodala ve zprávě, kterou napsala, aby potlačila různé nepravdivé teorie, které se během její absence na turnajích šířily.

Brenda Fruhvirtová odhalila psychické potížeBrenda Fruhvirtová odhalila psychické potíže (@ Instagram Brendy Fruhvirtové)

Nakonec však dodala, že i když občas zažívá těžké dny, tak převažují ty, ve kterých se těší zpátky na kurt. "Jsem velmi hrdá na to, kým jsem dnes. Ušla jsem dlouhou cestu a pracovala na sobě. Teď si užívám, že jsem zdravá a mohu se soustředit na ten nejkrásnější sport," ukončila vzkaz česká naděje.

Momentálně až 737. hráčka žebříčku, která byla nejvýše na 87. pozici loni v červenci, už dříve oznámila, že se připravuje na návrat. Pokud v září naskočí do turnajového kolotoče, tak zřejmě bude moct mít chráněný žebříček.

