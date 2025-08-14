Brenda Fruhvirtová se svěřila o psychických problémech. Nyní se chce soustředit na tenis
"Minulý rok jsem se potýkala s depresemi, panickými záchvaty a úzkostmi, bylo to pro mě opravdu těžké. Nedařilo se mi na kurtu ani mimo něj," začala Brenda Fruhvirtová vyjádření, které zveřejnila na svém instagramu. Osmnáctiletá česká naděje v posledním roce bojovala s fyzickými a psychickými problémy, které ji bránily v soutěžení.
"Opravdu bolí, když někdo vykládá nepravdivé věci a přitom neví, čím jsem si procházela. Chci říct svůj příběh, protože vím, že se mnoho lidí potýká s podobnými problémy a bojí se říct pravdu," dodala ve zprávě, kterou napsala, aby potlačila různé nepravdivé teorie, které se během její absence na turnajích šířily.
Nakonec však dodala, že i když občas zažívá těžké dny, tak převažují ty, ve kterých se těší zpátky na kurt. "Jsem velmi hrdá na to, kým jsem dnes. Ušla jsem dlouhou cestu a pracovala na sobě. Teď si užívám, že jsem zdravá a mohu se soustředit na ten nejkrásnější sport," ukončila vzkaz česká naděje.
Momentálně až 737. hráčka žebříčku, která byla nejvýše na 87. pozici loni v červenci, už dříve oznámila, že se připravuje na návrat. Pokud v září naskočí do turnajového kolotoče, tak zřejmě bude moct mít chráněný žebříček.
