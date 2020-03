Garciaová 'na svém' turnaji v Lyonu po boji zdolala Minnenovou, postoupila i Cornetová

Nasazená trojka Caroline Garciaová vstoupila do domácího halového turnaje v Lyonu vydřeným vítězstvím 6-4 1-6 7-6 nad Belgičankou Greetjou Minnenovou, přestože ve třetím setu prohrávala 2-4 a čelila brejkbolu. Po přerušení série tří porážek si tak připsala teprve třetí letošní výhru.



"Byl to velký boj od začátku do konce. Nehrála jsem celou dobu skvěle, ale pořád jsem se snažila bojovat a jsem moc šťastná a hrdá na to, jak jsem zvládla konec zápasu," komentovala Garciaová.



"Hrát před domácím publikem je velké štěstí. Je to vzácné. Snažila jsem se z toho vytěžit maximum. Moc mi dnes podpora fanoušků pomohla. Je to čest hrát turnaj ve Francii a ještě k tomu na vlastním turnaji," dodala Garciaová, jež nový podnik v Lyonu financuje.







Snadněji zvítězila třicetiletá Alizé Cornetová. Čtvrtá nasazená Francouzka porazila 7-5 6-0 Němku Antonii Lottnerovou a i na pátém letošním turnaji tak zvládla svůj úvodní zápas.



Jedinou Češkou v soutěži s dotací 275.000 dolarů je Tereza Martincová, která se v úterý s neoblíbenou rumunskou soupeřkou Anou Bogdanovou (h2h 0-3).



Jedinou zástupkyní z Top 30 je v Lyonu světová šestka a vítězka letošního Australian Open Američanka Sofia Keninová, která se proti Rusce Vitaliji Djačenkové pokusí přerušit sérii tří porážek.

• WTA INTERNATIONAL LYOPN •

Francie, tv. povrch / hala, 275.000 dolarů

pondělní výsledky (02. 03. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Garciaová (3-Fr.) - Minnenová (Belg.) 6-4 1-6 7-6(5) Cornetová (4-Fr.) - Lottnerová (Něm.) 7-5 6-0 Van Uytvancková (5-Belg.) - Kawaová (Pol.) 6-1 6-3 Bonaventureová (Belg.) - Kosťuková (Ukr.) 6-4 6-4 Cristianová (Rum.) - Honová (Austr.) 6-2 6-0 Baraová (Rum.) - Babosová (Maď.) 6-3 6-7(2) 6-4 Friedsamová (Něm.) - Komardinová (Rus.) 6-2 6-2