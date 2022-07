Garciaová prošla ve Varšavě do finále. O titul si zahraje s Bogdanovou

Zatímco ve svém předešlém utkání se světovou jedničkou Šwiatekovou musela Caroline Garciaová bojovat o postup tři sety, dnes na kurtu strávila jen něco málo přes hodinu. Italka Jasmine Paoliniová proti Francouzce neuhrála ve dvou předešlých vzájemných duelech ani set a stejně dopadla i dnes.



Garciová soupeřce nastřílela šest es a v letošním pořadí tenistek s nejvíce nechytatelnými servisy si s 236 esy upevnila vedení před Kazašku Rybakinovou. Dařilo se jí ale i na příjmu, když proti soupeřce získala 61 procent jejích prvních servisů.



"Je to náročný týden, zvlášť dnešek, protože jsem po včerejším vítězství měla jen pár hodin na to, abych se dala dohromady," řekla po utkání Francouzka, která vyhrála 17 z posledních dvaceti zápasů. "Podmínky jsme měly těžké, dost pršelo. Jsem spokojená s tím, jak jsem hrála, a že jsem se vydržela soustředit," dodala.



Pro Garciovou bude zítřejší finále už dvanácté v její kariéře. Bilanci 8-3 se pokusí zlepšit proti Aně Bogdanové z Rumunska, která si dnes poradila s Ukrajinkou Katerynou Baindlovou.

Také Bogdanová dnes odehrála dva sety, ovšem na postup se nadřela výrazně víc než její finálová soupeřka. V prvních sedmi hrách si ani jedna hráčka nedokázala udržet podání a Bogdanová pak o svůj servis přišla ještě za stavu 5-4, kdy podávala na vítězství v setu. Zaváhání ale rychle napravila a sadu získala poměrem 7-5.



Rovněž druhý set se sérii brejků rozhodl v jedenácté hře, kdy se Rumunka znovu dostala do vedení 6-5, které vzápětí potvrdila.



"Řekla bych, že jsem dnes zvládla krotit své emoce. Chtěla jsem hrát uvolněně, ale bylo to docela těžké," řekla po svém postupu Bogdanová, která ve Varšavě bojovala o své první finále v kariéře. "Takticky jsem se v hlavě připravila dobře, musela jsem se jen soustředit na každý bod a říkat si, že to dokážu."



S Garciaovou se Bogdanová utkala jen jednou, v roce 2017 s ní ve Wimbledonu prohrála ve dvou setech.

Malečková si finále debla ve Varšavě nezahraje



Česká tenistka Jesika Malečková měla ve Varšavě na dosah první finále na okruhu WTA, ale v polské metropoli skončila před jeho branami. V semifinále čtyřhry s domácí Majou Chwaliňskou prohrály 6-7 0-6 s německo-kazašskou dvojicí Ann-Lena Friedsamová/Anna Danilinová.



Sedmadvacetiletá Malečková zatím hrála finále jen na nižším okruhu ITF, kde získala 10 titulů ve dvouhře a 16 v deblu. Na WTA dosud v singlu nezvládla ani jeden ze tří zápasů v prvním kole, ve čtyřhře došla nejdál do čtvrtfinále.