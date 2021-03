Garín si na domácí antuce v Santiagu připsal první letošní výhru

Christian Garín vstoupil do sezony 9. ledna v Delray Beach, kde v prvním zápase prohrál s domácím Christianem Harrisonem.



Navíc si při pádu podvrtnul levé zápěstí a jelikož mu omezení s ohledem na pandemii koronaviru znemožnila vzít si sebou na turnaje do Austrálie svého fyzioterapeuta, z akcí se odhlásil a téměř dva měsíce nehrál.



Po dlouhé pauze se vrátil minulý týden na antuce v Buenos Aires a znovu skončil na raketě prvního soupeře, když nestačil na Inda Sumita Nagala.



Vítězství se 24letý Chilan dočkal až na třetí pokus na domácí antuce v Santiagu. Sice i do třetího letošního turnaje vstoupil až zápasem druhého kola proti z kvalifikace rozjetému soupeři, ale s o rok mladším krajanem Alejandrem Tabilem si snadno poradil a zvítězil 6-2 6-2.



"Nebylo to pro mě snadné, byl jsem nervózní. Nikdy není jednoduché hrát proti krajanovi. Ale jsem rád, že hraju doma a že jsem postoupil do dalšího kola," komentoval Garín po prvním zápase od roku 2010, v němž se na turnaji ATP střetli dva Chilané.



"Dnes jsem odehrál dobrý zápas, dobře jsem podával. Chtěl bych hrát jenom takhle, ale bude to těžké úroveň udržet. Půjdu od zápasu k zápasu, zítra mě čeká další těžký soupeř," dodal Garín.







Ve čtvrtfinále se 22. hráč světa Garín utká letos i počtvrté s kvalifikantem. Narazí na Peruánce Juana Pabla Varillase, s nímž má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1-1. Pětadvacetiletý Varillas ve druhém kole porazil 6-4 7-6 Argentince Federica Coriu a do čtvrtfinále turnaje ATP postoupil poprvé v kariéře.



Podruhé je ve čtvrtfinále podniku ATP Daniel Galán. Pětadvacetiletý Kolumbijec ve druhém kole překvapil výhrou 6-1 7-6 nad třetím Španělem Pablem Andújarem a chystá se na souboj s dalším Španělem Robertem Carballésem, s nímž si zahraje o vyrovnání svého maxima z Houstonu 2019.

• ATP 250 SANTIAGO •

Chile, antuka, 393.935 dolarů

čtvrteční výsledky (11. 03. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Garín (1-Chile) - Tabilo (Chile) 6-2 6-2 Galán (Kol.) - Andújar (3-Šp.) 6-1 7-6(7) Varillas (Peru) - Coria (7-Arg.) 6-4 7-6(2) Carballés (Šp.) - J. M. Cerundolo (Arg.) 6-2 6-0