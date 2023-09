Gauffová na domácím US Open navázala na famózní přípravu. V pouhých 19 letech je novou grandslamovou vítězkou

Cori Gauffová už velmi dlouho patří do TOP 10 světového pořadí, ovšem ještě před pár týdny stále čekala na svůj první triumf na akcích větších než WTA 250. Rodačka z Atlanty se ale od začátku srpna neskutečným způsobem rozjela a vyhrála 18 z 19 duelů, navíc posledních dvanáct. Na domácí půdě zvládla včetně utkání BJK Cupu posledních 17 zápasů.

V posledních týdnech ukázkově vylepšovala své maximum. Po prvenství na WTA 500 ve Washingtonu kralovala také na WTA 1000 v Cincinnati a teď po skalpu Aryny Sabalenkové na grandslamovém US Open. Jediný nezdar v nejlepším období kariéry zaregistrovala ve čtvrtfinálové bitvě s krajankou a deblovou parťačkou Jessicou Pegulaovou v Montrealu.

Statistiky zápasu Gauffová - Sabalenková

Obě aktérky nastoupily ke svému druhému grandslamovému finále, přesto byla na Sabalenkové i Gauffové vidět obrovská nervozita. S ní se dlouho lépe prala aktivnější Sabalenková a za 40 minut navzdory negativnímu poměru vítězných úderů a nevynucených chyb získala úvodní sadu. Hned na začátku té následující ovšem neproměnila dva brejkboly, což Gauffové dodalo sebevědomí a vyburcovalo k nastartování obratu.

Američanka se rázem ještě lépe bránila a vynucovala si chyby z rakety soupeřky, kterých v posledních dvou setech sama spáchala dohromady jen devět. Sabalenková naopak nezvládala tíhu finále ani v dalším průběhu, stále kupila chyby i ze snadných pozic a kvůli nervozitě postrádala i svou obvyklou razanci a přesnost. Bělorusce nepomohla k otočce ani pauza na ošetření levé nohy za stavu 1:4 v rozhodujícím dějství. Gauffové sice hned po ní sebrala servis, nicméně v posledních dvou gamech uhrála jen jeden fiftýn.

Coco Gauff you are the QUEEN of this summer.



First WTA 500 title in Washington

First WTA 1000 title in Cincinnati

First Grand Slam title at the #USOpen



Slay. pic.twitter.com/f8IdfQpA8W — Relevant Tennis (@RelevantTennis) September 9, 2023

Gauffová je 12. teenagerkou, která dokázala ovládnout US Open, první od předloňské šokující jízdy kvalifikantky Emmy Raducanuové. Navíc třetí domácí náctiletou šampionkou po Sereně Williamsové a Tracy Austinové. Na domácí vítězku čekal závěrečný major sezony od roku 2017, kdy ve Flushing Meadows úřadovala Sloane Stephensová. V 21. století už tady zvedly nad hlavu trofej jen další dvě Američanky, a to sestry Williamsovy.

Po cestě za svým největším triumfem musela finalistka místní juniorky z roku 2017 zvládnout čtyři třísetové bitvy. Semifinálová přemožitelka Karolíny Muchové se v žebříčku posune na nové maximum, v pondělí bude světovou trojkou. Ještě k tomu se vrátí na post světové jedničky ve čtyřhře, o nějž se bude dělit s parťačkou Pegulaovou.

Svou bilanci ve finálových duelech na nejvyšším okruhu upravila na 6:1. Před US Open se radovala v Linci 2019, Parmě 2021 (jediný triumf mimo tvrdé povrchy) a letos v Aucklandu, Washingtonu a Cincinnati. Na první grandslamový titul útočila už loni na antukovém French Open a uhrála jen čtyři gamy s Igou Šwiatekovou. Jedná se o její jediný nezdar ve finále.

Sabalenková měla už po osmifinálovém vyřazení obhájkyně titulu Igy Šwiatekové jistotu, že se v pondělí stane 29. světovou jedničkou v historii. Pokud by posun do čela žebříčku stvrdila triumfem na US Open, pak by jako teprve osmá žena v open éře vyhrála Australian Open a US Open v jedné sezoně. Naposledy se to povedlo Angelique Kerberové v roce 2016.

Bělorusky to mají ve finále US Open 0:4, v minulosti neuspěla třikrát bývalá světová jednička Viktoria Azarenková. Konkrétně Sabalenková si zhoršila svou finálovou bilanci na hlavní tour na 13:11 a na půdě Spojených států na 1:4, jen dva tituly posbírala mimo betony. Na grandslamech se do závěrečného kola probila podruhé a na prvenství na lednovém Australian Open nenavázala.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.