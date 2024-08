Gauffová suverénně začala obhajobu na US Open, Gračovovou vyprovodila kanárem

US OPEN - Coco Gauffová (20) suverénním způsobem zahájila obhajobu loňského triumfu na US Open. Světová trojka odstartovala letošní ročník domácího podniku velké čtyřky drtivým vítězstvím 6:2, 6:0 nad Varvarou Gračovovou (24). Do turnaje v rámci pondělního programu vstoupí také loňská finalistka Aryna Sabalenková (26) soubojem s kvalifikantkou Priscillou Honovou (26).

Coco Gauffová začala na domácím US Open suverénně (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)