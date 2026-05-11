Gauffová zase měla štěstí. V Římě využila totální kolaps soupeřky a přežila mečbol

DNES, 15:46
Aktuality 36
WTA ŘÍM - Coco Gauffová ve druhém zápase po sobě těsně unikla vyřazení na prestižní tisícovce v Římě. Po bitvě se Solanou Sierraovou dokonce v následujícím utkání čelila mečbolu na returnu v derby s Ivou Jovicovou. Americká superstar nakonec udolala vycházející hvězdu 5:7, 7:5, 6:2 a dokonale využila kolapsu soupeřky.
Coco Gauffová utekla z mečbolu a v Římě postupuje (© FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

Gauffová – Jovicová 5:7, 7:5, 6:2

Do antukového jara vstupovala Gauffová po finálové účasti v Miami. Na nejpomalejším povrchu se ale trápí a ze Stuttgartu i Madridu odjížděla maximálně se dvěma výhrami. Sérii tří vítězství zaznamenala až nyní v Římě, kde ale rozhodně nemá nejlepší formu.

Po hladkém vítězství nad Terezou Valentovou se v obou následujících zápasech ocitla v pořádných problémech. Ve třetím kole prohrávala o dva brejky v rozhodujícím setu se Sierraovou, a proti krajance Jovicové dokonce odvracela mečbol na returnu.

Osmnáctiletá Jovicová koncovku druhého setu absolutně nezvládla. Právě když se blížila ke svému nejcennějšímu skalpu a druhému proti hráčkám TOP 10, tak předvedla totální kolaps. Mladší z Američanek dělala ve zbytku duelu obrovské množství nevynucených chyb, na což doplatila.

Gauffová, která v předchozím zápase předvedla mentální výbuch a mlátila se raketou do hlavy, bude muset velmi rychle najít lepší výkonnost. Ve čtvrtfinále ji totiž čeká ruská kometa a kolegyně z TOP 10 Mirra Andrejevová.

V posledních dvou letech se úřadující šampionce French Open ve Foro Italico náramně daří, i když letošní výkonnost to zrovna úplně nepotvrzuje. Předloni padla až v semifinále s Igou Šwiatekovou a loni si v tomto dějišti zahrála o titul.

Dvojnásobná grandslamová šampionka figuruje na čtvrtém místě žebříčku, nicméně pořád čeká na svůj první letošní titul. Poslední triumf oslavila na konci loňské sezony ve Wuhanu.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Saulnier
11.05.2026 18:34
Keď sme pri Američankách, Pegulka brejkla Potápku a je na dobrej ceste uhrať 1.set Je na ňu spoľah
PTP
11.05.2026 18:55
Doživotní záruka
Saulnier
11.05.2026 19:37
hanz
11.05.2026 17:23
Čokajda má na tohle čmuch... i když Jovička ímrvére vybírá ty nej ÍZY losy, takže je to prašť jak uhoď...
Serpens
11.05.2026 17:08
Soudě podle reakci touto logikou musel být Djokovič největší klikař všech dob, protože zpravidla vyhrával zápasy tím, že se jeho soupeři nakonec složili
Mony
11.05.2026 17:04
Teď rychle najmout nějakého experta na servis a mohlo by to být dobrý
Mony
11.05.2026 17:05
Kam jsem to vlétnul?!
Já chci k Nikole!
Diabolique
11.05.2026 16:24
Staci se trochu namlatit do hlavy a hned to jde.
aape
11.05.2026 19:03
Saulnier
11.05.2026 16:08
Gauff to nakoniec vždy nejako uhaluzí vo svoj prospech
jih
11.05.2026 16:26
S Lindou v Madridu ne.
Saulnier
11.05.2026 17:47
Tak je to správne
pantera1
11.05.2026 16:34
Že je to haluzářka, já to říkám pořád . Kdykoliv se na ni dívám nestojí to za nic, samý dvojchyby a soupeřky se nakonec nějak rozloží, ale když hrajou dobře,tak většinou prohraje .
PTP
11.05.2026 16:55
Tak se koukni pořádně, s těma dvojchybama už to není tak horký.
Saulnier
11.05.2026 17:47
Veru, na tomto popracovala
Saulnier
11.05.2026 17:47
Liverpool22
11.05.2026 17:48
Saulnier
11.05.2026 17:51
Ale mám na jej hru aj peknú spomienku
Keď porazila Sabu na US open... Ale to bola trochu iná Gauff, ako teraz, živelnejšia, menej vecí mala natrepanych v hlave, ako teraz, si myslím
Mantra
11.05.2026 17:56
já na ní vzpomínám jen na AO, když měla na botě fixou: call me COCO
pantera1
11.05.2026 17:57
Ano, to určitě. Ty baby to mají s tou psychikou těžký, dost je ovlivňuje, je to vidět na těch herních výkyvech. Obvzlášť, když si nechají nakukat nějaký ptákoviny do hlavy od těch mentálních koučů viz Iguška, ale oni aji kluci občas s tím mají problém, ale ne v takové míře.
Mantra
11.05.2026 17:59
větší příklad je Djokovič a jeho guru
pantera1
11.05.2026 18:03
Jj, taky dobře zblbl na chvíli, ale dál se do kupy a Vajda ho vedl nejlíp. Tam to bylo ukázkové souznění duší, trenér a jeho svěřenec .
Saulnier
11.05.2026 18:07
Vajda
frenkie57
11.05.2026 18:10
I drobet po slovensky ho naučil.
Saulnier
11.05.2026 18:17
Inak taká zaujímavosť: Srbi vraj slovenčine prirodzene rozumejú celkom dobre, ale naopak to až také samozrejmé nie je
frenkie57
11.05.2026 18:06
To je stejně dneska zajímavé, co vzniklo nových prac. pozic. např. mentální kouč, sexkoučka, svatební koordinátor, realitní agent a další pijavice.
frenkie57
11.05.2026 18:07
Jestě jsem zapomněl na koordinátora intimity.
Mantra
11.05.2026 18:14
nejlepší je mít někde unimobuňku a prodávat pobyt ve tmě. zavřeš je tam na týden a ráno jim jenom přineseš snídani a večer vyměníš kýbl. hele to je byznys. a "dřevorubci" platí jak utržený
frenkie57
11.05.2026 18:35
, originální. Je to holt o nápadu.
pantera1
11.05.2026 18:44
Bílé místnosti se používají, jako donucovací metoda, když je potřeba někomu rozvázat jazyk. Bezbolestné mučidlo, které tě zlomí psychicky a za chvíli zpíváš, jak slavík.
pantera1
11.05.2026 18:18
Tam by se hodila pyjavice pěkně s tvrdým. To jsou takzvaní paraziti, kteří hledají hostitele, ukázkový příklad Patriček Muratoglu . Počkej koordinátor intimity, to je jak, kdyby ti měl radit, jak si umývat rozkrok .
frenkie57
11.05.2026 18:33
Ne, při natáčení intimních scén ve filmu, aby se postelový aktéři cítili komfortně.
pantera1
11.05.2026 18:38
No nevím, jestli bych chtěla, aby mně do té scény v posteli někdo kafral a koordinoval mě. Prostě s Jiřinou pod jednou peřinou a nazdar
PTP
11.05.2026 19:02
Asistent prevence kriminality a Správce veřejného prostranství.
chlebavevaju
11.05.2026 16:05
Ta holka se snad musela vykoupat v jímce, jinak to není možný jaké má štěstí. Přitom poslední týdny je její tenis vyloženě hnus.
Mony
11.05.2026 16:57
To dělá Hráčku, vyhrávat, když to nejde!
