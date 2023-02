Giudicelli vrací úder a brání Davis Cup: Mahut je ignorant, ať jde radši do důchodu

Nicolas Mahut se před pár dny nelichotivě vyjádřil k novému formátu Davis Cupu i na adresu Bernarda Giudicelliho. Podle francouzského veterána ztratila jedna z historických týmových soutěží svou prestiž a částečnou odpovědnost podle něj nese právě jeho krajan. "Mahut je ignorant a měl by ukončit kariéru. Třeba by se pak mohl stát novinářem a tím by získal možnost tvrdě kritizovat, což mu jde docela dobře," ohradil se viceprezident ITF.

Není žádným tajemstvím, že nová podoba Davisova poháru, který prošel v posledních letech razantní změnou, má nespočet kritiků mezi tenisovými příznivci i samotnými hráči. Jedním z těch nejhlasitějších je Nicolas Mahut. "Totální selhání! Přišli jsme o čtyři roky Davis Cupu. Nikdy jsme neměli nic takového dovolit. Oni si možná mysleli, že dělají dobře, ale okamžitě viděli, že to nefunguje. Jsem velmi naštvaný na prezidenta ITF (Davida) Haggertyho. Jeho špatný nápad nás poslal ke dnu a my se teď můžeme jedině dohadovat, co bude dál. (Bernard) Giudicelli také moc dobře ví, co si myslím o jeho rozhodnutí jako viceprezidenta ITF," nebral si servítky.

Bernarda Giudicelliho kritika ze strany krajana rozhodně nenechala chladným. "Není na 41letém tenistovi, aby svým mladším kolegům, kteří mají celou kariéru před sebou, vysvětloval, jak to bude v budoucnu fungovat. Mahut je ignorant a měl by ukončit kariéru. Třeba by se pak mohl stát novinářem a tím by získal možnost tvrdě kritizovat, což mu jde docela dobře."

"Vůbec neví, o čem mluví. My jsme naopak Davis Cup zachránili, už ho nechtěli hrát ti nejlepší a největší sponzoři nám odmítali prodloužit smlouvy. Proto jsme museli formát změnit. Nemůže to fungovat jako dřív, samozřejmě lze vytvořit skvělou atmosféru pro kvalifikační duely v jednotlivých zemích, ale diváky přitáhnou hlavně ty největší hvězdy," dodal.

Finálový turnaj se skupinovou fází a následnými vyřazovacími boji byl zaveden hlavně z důvodu nedostatku financí. "Příjmy ze vstupenek ve starém formátu šly z 90% do pořadatelské země. Museli jsme tedy udělat nějaký kompromis a soutěž modernizovat. Abychom dosáhli ekonomické rovnováhy, nemůžeme už poslední kola pořádat stylem doma/venku. Francie působí arogantně a musí přestat tvrdit, že potřebujeme starý formát zpět, když tři čtvrtiny zemí řekly, že chtějí změnu."

Předčasný konec spolupráce ITF s investiční skupinou Kosmos komentovat nechtěl. Na 25letém partnerství se Mezinárodní tenisová federace s Kosmosem dohodly v roce 2018 a společnost v čele s bývalým fotbalistou Gerardem Piquém měla do soutěže investovat tři miliardy dolarů (65 miliard korun).

ITF v polovině ledna bez udání důvodu oznámila, že partnerství ukončila a letošní ročník bude organizovat sama. K tomu ji možná vedlo to, že Kosmos údajně nezaplatil dohodnuté částky. Investiční skupina však požaduje mnohamilionové odškodné za ukončení partnerské smlouvy a ITF zažalovala u Sportovního arbitrážního soudu.

Letošní ročník ještě proběhne ve stejném formátu jako v posledních letech. Finálový turnaj i s českými tenisty začne skupinovou fází, jež je na programu od 12. do 17. září ve čtyřech různých dějištích. Nejlepších osm týmů postoupí do vyřazovacích bojů, které se uskuteční od 21. do 26. listopadu ve španělské Málaze.