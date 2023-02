Totální selhání! Přišli jsme o čtyři roky Davis Cupu, zlobil se Mahut

Na 25letém partnerství se Mezinárodní tenisová federace s Kosmosem dohodly v roce 2018. Davis Cup následně prošel razantní proměnou a o jeho vítězi se rozhoduje na finálovém turnaji pro více týmů. Investiční skupina slibovala, že během doby trvání smlouvy do soutěže investuje tři miliardy dolarů (65 miliard korun).

"Nikdy jsme neměli nic takového dovolit. Oni si možná mysleli, že dělají dobře, ale okamžitě viděli, že to nefunguje. Ta myšlenka vytvořit nějaký typ mistrovství světa v tenise ani fungovat nemohla. Vždyť veřejnost na to nijak nereagovala. Dokonce to ani nevysílali na hlavních francouzských televizních stanicích. Je to totální selhání," nebral si Mahut v rozhovoru s L'Équipe servítky.

Majitel pěti grandslamových titulů ve čtyřhře se opřel i do konkrétních viníků. "Jsem velmi naštvaný na prezidenta ITF (Davida) Haggertyho. Jeho špatný nápad nás poslal ke dnu a my se teď můžeme jedině dohadovat, co bude dál. (Bernard) Giudicelli také moc dobře ví, co si myslím o jeho rozhodnutí jako viceprezidenta ITF a prezidenta Francouzské tenisové federace. Je evidentní, že velkou část odpovědnosti za tohle fiasko nese i on a ani nový formát nijak nezpochybňuje."

"Ve Francii byl Davis Cup vždy velmi oblíbený. Osobně si ale myslím, že po změně ze strany Kosmosu už ho děti ani nechtěly hrát, přestože to tak možná nevypadá," dodal s tím, že cílem jeho generace bylo vždy reprezentovat svou zemi právě v Davisově poháru.

Možná se ale blýská na lepší časy. ITF totiž v polovině ledna bez udání důvodu oznámila, že ukončila partnerství s Kosmosem a letošní ročník bude organizovat sama. K tomu ji možná vedlo to, že Kosmos údajně nezaplatil dohodnuté částky. Investiční skupina, jejíž tváří je bývalý španělský fotbalista Gerard Piqué, však požaduje po ITF mnohamilionové odškodné za ukončení partnerské smlouvy a zažalovala ji u Sportovního arbitrážního soudu.

Letošní ročník ještě proběhne ve stejném formátu jako v posledních letech. Finálový turnaj i s českými tenisty začne skupinovou fází, jež je na programu od 12. do 17. září ve čtyřech různých dějištích. Nejlepších osm týmů postoupí do vyřazovacích bojů, které se uskuteční od 21. do 26. listopadu ve španělské Málaze.