Gojo a Mektič s Pavičem poslali Chorvatsko do semifinále Davis Cupu

První bod pro Chorvaty získal Borna Gojo, jenž překvapivě zdolal Lorenza Sonega ve třísetové bitvě 7-6 2-6 6-2. "Je to skvělé. Věděli jsme, že musíme ze singlů získat alespoň bod, protože našemu deblovému páru věříme," řekl hráč až třetí světové stovky.

23letý Gojo měl až dosud na kontě jediný skalp hráče Top 100 z roku 2017, kdy porazil 95. hráče světa Rubena Bemelmanse. Nyní na Finálovém turnaji Davis Cupu vyhrál oba své duely: s Australanem Alexeiem Popyrinem (61.) a Sonegou (27.).

Jenže bývalý vítěz US Open Marin Čilič na Goja nenavázal. Světové desítce Janniku Sinnerovi v dalším strhujícím dramatu podlehl po dvou hodinách a 45 minutách boje. Třiatřicetiletý Čilič přitom měl k dobru set a brejk a podával na vítězství, ale o 13 let mladší Sinner dal domácím Italům naději.

"Nejdůležitější je, že jsme stále ve hře," řekl Sinner po vítězství 3-6 7-6 6-3. Přání italských fanoušků v Pala Alpitour se však nesplnilo.

V rozhodujícím deblu světové jedničky ve čtyřhře Nikola Mektič a Mate Pavič přehráli 6-3 6-4 Jannika Sinnera a Fabia Fogniniho a poslali Chorvatsko do celkově pátého semifinále.

Chorvaté dál mohou snít o třetí trofeji, zatím ji získali dvakrát: v roce 2005 a před třemi lety, kdy u toho byl i nynější člen týmu Marin Čilič. Na finálovém turnaji nyní narazí na lepšího ze středečního souboje Srbsko - Kazachstán.

V úterý v Innsbrucku se utkají ve druhém čtvrtfinále přemožitelé českého daviscupového týmu Britové s Němci, následuje duel Srbsko - Kazachstán a ve čtvrtek Rusko - Švédsko. Finále o salátovou místu bude hostit v neděli Madrid.

