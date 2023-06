Grandslamová osmifinále zkompletována! Muchová v Paříži porazila i neoblíbenou Beguovou

FRENCH OPEN - Karolína Muchová na třetí pokus uspěla ve třetím kole French Open. Poslední česká zástupkyně ve dvouhrách přehrála Rumunku Irinu Beguovou 6:3, 6:2, oplatila jí porážky z předchozích dvou vzájemných duelů a již na všech čtyřech grandslamech postoupila minimálně do osmifinále.

Karolínu Muchovou v této sezoně zatím nelimitují žádné závažné zdravotní problémy, které by ji vyřadily na delší období, a díky zápasovému rytmu si udržuje i stabilní formu.

Tu nyní prodává také na French Open, které odstartovala skalpem světové devítky Marie Sakkariové a předznamenala své možnosti. Následně vyřadila bývalou semifinalistku Nadiu Podoroskou a dnes v Paříži poprvé uspěla i v utkání třetího kola proti neoblíbené soupeřce.

Šestadvacetiletá Češka na třetí pokus našla recept na Irinu Beguovou a stejně tak na třetí pokus vyhrála zápas 3. kola na Roland Garros. S o šest let starší Rumunkou prohrála před čtyřmi lety právě v Paříži i před pár týdny na antuce v Madridu, tentokrát už však cestu k vítězství našla.

Muchová zlomila odpor soupeřky v sedmé hře, ve které proměnila svůj celkově pátý brejkbol. Po zisku sedmi z osmi gamů pak vedla 6:3 a 4:1 s dvěma brejky v zádech a následné jediné zaváhání na servisu ji nezastavilo. Po 93 minutách hry zvítězila 6:3, 6:2.

"Konečně jsem ji porazila. Dnes jsem se snažila být trpělivější, byl to dobrý zápas s dlouhými výměnami. Kombinovala jsem trpělivost s útokem a fungovalo to," pochvalovala si Muchová, jež soupeřku přestřílela na vítězné údery výrazným rozdílem 25:9.

Muchová se tak do osmifinále dostala už na všech čtyřech grandslamech a celkově popáté v kariéře. Zatím třikrát to pak dotáhla do čtvrtfinále, na Australian Open 2021 vypadla dokonce až v semifinále. Od té doby mezi čtyřkou nejlepších na žádném turnaji nebyla.

"Cítím se opravdu neuvěřitelně. Konečně jsem tu přešla přes třetí kolo, Jsem super šťastná, je tu moje rodina, mám tu svůj tým a je tu senzační atmosféra," dodala spokojená rodačka z Olomouce.

V osmifinále čeká lucky loser Avanesjanová

O čtvrté grandslamové čtvrtfinále svede souboj s Elinou Avanesjanovou. V případě dalšího úspěchu by se o vyrovnání grandslamového maxima a ukončení bezmála dva a půl roku dlouhého čekání na semifinále utkala s předloňskou finalistkou Anastasií Pavljučenkovovou, nebo Belgičankou Elise Mertensovou.

Dvacetiletá Avanesjanová hraje hlavní soutěž grandslamu teprve podruhé v kariéře a při premiéře na Roland Garros, na němž startuje až jako šťastná poražená kvalifikantka, si připsala první tři vítězství.

Po úvodním skalpu světové dvanáctky Belindy Bencicové a vyřazení domácí Leolii Jeanjeanové dnes otočila souboj s Dánkou Clarou Tausonovou a jako první od roku 1988 postoupila do osmifinále French Open z pozice lucky losera.