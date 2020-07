Halepová by chtěla začít už v Palermu. Snad budeme brzy cestovat bez obav, přeje si

Tenisová sezona se má na okruhu WTA zase rozjet na začátku srpna a Halepová by se ráda zúčastnila hned úvodního podniku na antuce v Palermu, kde hlavní soutěž vypukne 3. srpna.

Dvojnásobná grandslamová šampionka se naposledy představila na konci února, kdy ovládla prestižní akci v Dubaji. Poté laborovala se zraněním, které stihla během pauzy způsobené pandemií koronaviru, jež trvá od března, doléčit.

Fyzicky je 28letá Rumunka na návrat připravená, stále má však obavy z cestování. "Ještě jsem se stoprocentně nerozhodla, ale ráda bych začala s turnajem v Palermu. Turnaje mi chybí, je to bez nich těžké. Snad budeme brzy cestovat bez obav. Pauza ale pro mě byla vlastně dobrá, potřebovala jsem ji, odpočinula jsem si. Snad už je tohle šílenství za námi."

Do Palerma by kromě Halepové mohly dorazit také finalistka loňského French Open Markéta Vondroušová a Kristýna Plíšková, další grandslamové vítězky Světlana Kuzněcovová s Jelenou Ostapenkovou, Aryna Sabalenková, Petra Martičová nebo kometa letošní sezony Jelena Rybakinová. Uzavírka přihlášek je 13. července.

Halepová se v předchozích týdnech nechala slyšet, že stále váhá i nad cestou do New Yorku, kde se má od 22. srpna konat přesunuté Masters ze Cincinnati a následně grandslamové US Open. Přestože v médiích už kolovala informace o tom, že do americké metropole nepojede, stále se ještě nerozhodla.