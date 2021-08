Halepová do US Open vstoupila cenným skalpem Giorgiové

US OPEN - Simona Halepová na US Open dvakrát nedopodávala zápas prvního kola s Camilou Giorgiovou, ale nakonec do rozhodujícího setu nemusela, šampionku prestižní generálky v Montréalu zdolala 6-4 7-6(3) a načala druhou stovku grandslamových vítězství. O první sérii výher po tříměsíční pauze si bývalá světová jednička zahraje se Slovenkou Kristínou Kučovou.