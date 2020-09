Halepová na úvod French Open dorazila Sorribesovou kanárem

Simona Halepová se po koronavirové pauze rozhodla hrát jen turnaje na evropské antuce a zatím se jí vynechání US Open vyplácí. V triumf totiž dokázala proměnit starty v Praze i v Římě a dnes v Paříži úspěšně vykročila za třetím grandslamovým titulem.



Nejvýše nasazená Rumunka si v zápase pod zataženou střechou na kurtu Philippa Chatriera poradila se Španělkou Sarou Sarrtibesovou, kterou přehrála 6-4 6-0. V prvním vzájemném duelu sice prohrávala po dvou ztracených servisech 2-4, ale od té chvíle na kurtu dominovala a utkání uzavřela ziskem deseti gamů v řadě.



Rumunka, jež dnes slaví 29. narozeniny, tak včetně únorového triumfu v Dubaji neprohrála už 15 zápasů po sobě.



Ve druhém kole se šampionka z roku 2018 Halepová utká s krajankou Irinou Beguovou, nebo Švýcarkou Jil Teichmannovou.



Postup už si zajistila jedna z favoritek Victoria Azarenková z Běloruska. Finalistka letošního US Open se nejprve zlobila, že musí v chladu a zimě čekat, než se rozhodne, zda bude zápas pokračovat.



"Je zima, já žiju na Floridě a jsem zvyklá na teplo. Nebudeme tady sedět jako kachny," odešla za stavu 2:1 v prvním setu do šatny. Po návratu proti Dance Konviničové z Černé Hory dominovala a vyhrála 6-1 6-2.

• FRENCH OPEN 2020 •

Francie / Paříž, antuka, 6.947.000 dolarů

nedělní výsledky (27. 09. 2020) • Dvouhra žen - 1. kolo • 15:50 | Strýcová (32-ČR) - Lepchenková (USA) Kanepiová (Est.) - Bouzková (ČR) 4-6 6-4 6-2 17:15 | Krejčíková (ČR) - Stojanovičová (Srb.) Halepová (1-Rum.) - Sorribesová (Šp.) 6-4 6-0 Azarenková (10-Běl.) - Koviničová (Č. Hora) 6-1 6-2 Sakkariová (20-Řec.) - Tomljanovicová (Austr.) 6-0 7-5 Alexandrovová (27-Rus.) - Inglisová (Austr.) 6-3 6-3 Rachimovová (Rus.) - Rogersová (USA) 6-2 6-3 Sharmaová (Austr.) - Blinkovová (Rus.) 6-3 2-6 7-5