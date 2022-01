Halepová si v Melbourne zahraje o první titul z australských turnajů. Anisimovová je ve finále po skoro třech letech

Simona Halepová má za sebou sezonu protkanou zdravotními problémy. Kvůli zranění lýtka přišla o většinu antukového jara, nemohla obhajovat titul ve Wimbledonu a nezúčastnila se ani olympijských her v Tokiu. Po finále v domácí hale v Kluži navíc kvůli potížím s kolenem nenastoupila k semifinále v Linci.

Letošní sezonu zahajuje přímo v dějišti Australian Open, kde si zahrála své jediné předchozí finále na australském kontinentu (2018, porážka s Caroline Wozniackou). Zatímco včera musela s Viktorijí Golubicovou bojovat přes dvě a půl hodiny, čelila 22 brejkbolům a sedmkrát přišla o podání, v dnešním utkání byla nekompromisní.

Proti 19leté čínské kvalifikantce Qinwen Zheng, která si zahrála své první čtvrtfinále a zároveň semifinále na okruhu WTA, odvrátila všech pět brejkbolů a na kurtu se zdržela jen necelou hodinu a půl (6-3 6-2).

