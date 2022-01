Halepová v Melbourne ustála brejkový festival s Golubicovou, postup do semifinále vydřela po dvou a půl hodinách

Simona Halepová má za sebou sezonu protkanou zdravotními problémy. Kvůli zranění lýtka přišla o většinu antukového jara, nemohla obhajovat titul ve Wimbledonu a nezúčastnila se ani olympijských her v Tokiu. Po finále v domácí hale v Kluži navíc kvůli potížím s kolenem nenastoupila k semifinále v Linci.

Letošní sezonu zahajuje přímo v dějišti blížícího se Australian Open. Zatímco v úvodních dvou kolech na kurtu strávila jen dvě hodiny a dvacet minut a nedala šanci domácí Destanee Aiavaové ani krajance Eleně-Gabriele Ruseové, proti Viktoriji Golubicové bojovala přes dvě a půl hodiny (6-2 5-7 6-4).

Halepová si utkání, v němž bylo k vidění celkem 40 brejkbolů a 16 ztracených podání, sama zkomplikovala, když nedoservírovala druhou sadu. Pobyt na kurtu si tím výrazně protáhla a v závěrečném gamu musela likvidovat další dvě brejkbolové hrozby (celkem jich odvrátila 15 z 22).

