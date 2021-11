Halepová z Lince odstoupila a poprvé od roku 2012 zakončí sezonu bez titulu

Simona Halepová se v Linci dostala potřetí v sezoně do semifinále, o druhé finále během tří týdnů ale nezabojovala. Z halového turnaje WTA 250 v Rakousku dnes odstoupila kvůli zranění kolena, které si poranila v průběhu včerejšího čtvrtfinále.



"Bohužel dnes nebudu schopná nastoupit. Včera jsem si poranila koleno, mám ho oteklé a bolestivé. Udělal bych cokoliv, abych mohla hrát, ale dalším hraním bych si to jen zhoršila," oznámila 30letá Rumunka.



Majitelka 21 titulů na okruhu WTA včetně trofeje z French Open 2017 Halepová, která se v září vdala, tak po sérii osmi sezon zůstane poprvé od roku 2012 bez jediného triumfu.



100. hráčka světa Jaqueline Cristianová se tak bez boje dostala do svého prvního finále na okruhu WTA. Z pozice lucky losera to dokázala jako první po Cori Gauffové, která před dvěma lety právě v Linci nakonec získala i premiérový titul. Od roku 2000 je teprve pátou šťastnou poraženou z kvalifikace, jež postoupila do finále turnaje WTA.



23letá Cristianová, která se už z druhého kola dostala po skreči soupeřky, bude o titul usilovat proti Alison Riskeové. Američanka v druhém semifinále vyhrála nad krajankou a kamarádkou Danielle Collinsovou první set 7-5, než soupeřka kvůli zranění ramena vzdala.



31letá Riskeová si o titul zahraje pojedenácté a vůbec poprvé v hale. Ve finálových zápasech dosud uspěla jen dvakrát - v Tianjinu 2014 a Hertogenboschi 2019.

• WTA 250 LINEC •

Rakousko, tv. povrch / hala, 235.280 dolarů

čtvrteční výsledky (11. 11. 2021) • Dvouhra - semifinále • Cristianová (Rum.) - Halepová (2-Rum.) bez boje Riskeová (8-USA) - Collinsová (3-USA) 7-5 / skreč C.