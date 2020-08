Halepová začne v Praze s Hercogovou, může hrát s Krejčíkovou

Světová dvojka Simona Halepová se na turnaji v Praze utká v prvním kole se Slovinkou Polonou Hercogovou. Ve druhém kole by rumunská hvězda mohla ve Stromovce narazit na Barboru Krejčíkovou, která dostala do soutěže divokou kartu a nejprve bude hrát s jinou Rumunkou Patricií Marií Tigovou. Rozhodl o tom dnešní los v areálu sparťanského klubu.

V pavouku dvouhry hlavní soutěže Prague Open je zatím pět českých tenistek. Sedmá nasazená Barbora Strýcová se utká se Španělkou Sarou Sorribesovou, Kateřina Siniaková se Slovinkou Tamarou Zidanšekovou a Kristýna Plíšková v českém souboji s patnáctiletou Lindou Fruhvirtovou.



Vítězka duelu Plíšková-Fruhvirtová si může zahrát s nasazenou dvojkou Petrou Martičovou z Chorvatska, kterou v 1. kole čeká Varvara Gračevová z Ruska.



Loňská vítězka Wimbledonu Halepová se v české metropoli vrací na kurty po koronavirové pauze. Přihlášená byla i na aktuálně hraném turnaji v Palermu, ale účast nakonec odřekla. Na úvod sezony hrála semifinále Australian Open a získala titul v Dubaji.



Diváci mají do hlediště vstup zakázán. Areál bude uzavřen a sledovat zápasy bude možné jen prostřednictvím přenosů v televizi.



Prague Open je nový turnaj zařazený do upraveného kalendáře WTA, do něhož zasáhla pandemie nemoci covid-19. Šíření koronaviru si vynutilo na přelomu dubna a května i zrušení původně plánovaného J&T Banka Prague Open.