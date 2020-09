Hanfmann zdolal Djereho a v Kitzbühelu si zahraje o první titul. O ten bude bojovat i Kecmanovič

Yannick Hanfmann odehrál během koronavirové 40 zápasů na různých domácích akcích a svou rozehranost nyní prodává i v ostrých zápasech. Před třemi týdny triumfoval na challengeru v italském Todi a nyní vyrovnal své maximum na okruhu ATP, když v rakouském Kitzbühelu postoupil do finále.



Osmadvacetiletý Němec musel začínat už v kvalifikaci, ale postupně ho nezastavili Ernests Gulbis, Thiago Monteiro, Alexander Bublik, Dušan Lajovič, Maximilian Marterer a v dnešním semifinále ani Laslo Djere.



Hanfmann v prvním vzájemném střetnutí s o tři roky mladším Srbem uspěl až po obratu a dvou a půl hodinách boje, během nichž si došel pro vítězství 4-6 6-3 7-5.



"Po dvou nevyužitých mečbolech jsem se moc dobře necítil. Když na téhle úrovni promarníte své šance, můžete zápas snadno prohrát. Proto jsem byl šťastný, že jsem za stavu 6-5 měl ještě jednu šanci a zlomil ho," komentoval Hanfmann.







118. hráč světa Hanfmann, jehož maximem v žebříčku je 99. místo a ve svém dosud jediném finále ve Gstaadu 2017 podlehl Fabiu Fogninimu, se o premiérový titul na okruhu ATP utká s Miomirem Kecmanovičem.



Kecmanovič po setech 6-2 5-7 6-3 zastavil senzační jízdu švýcarského kvalifikanta Marca-Andrey Hüslera. Rovněž 21letý Srb postoupil podruhé v kariéře do finále a zaútočí na premiérový triumf na hlavní tour. K němu měl hodně blízko už loni na trávě v Antalyi, kde ale nevyužil mečbol.



"Vím, že finále nebude snadné, protože Yannick je vysoký a má velmi dobrý servis. Ale doufám, že ho dostanu do výměn co nejčastěji. Stejně jako dnes musím zůstat ve výměně tak dlouho, jak jen to bude možné," plánuje Kecmanovič před finálovým duelem.