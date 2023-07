Hernych si musel dát po triumfu Vondroušové sprchu. Sázku s tetováním hodlá splnit

"Po proměněném mečbolu to bylo neuvěřitelné. Byl jsem hrozně naměkko. Říkal jsem si: 'To snad není možné! Ona za chvíli zvedne pohár. Ona vyhrála Wimbledon'. Furt jsem koukal na Jirku Hřebce (trenér a mentor Vondroušové) a divil se, že to není možné. Napsala tady historii a už se z ní nikdy nesmaže. Dokázala to perfektním výkonem," uvedl Hernych.

Podle čtyřiačtyřicetiletého kouče rozhodlo ve finále psychické rozpoložení aktérek. "Myslím, že v tom byl evidentní rozdíl. Maky udržela všechny emoce a soustředila se míč od míče. Na Ons byl velký tlak a od začátku to bylo vidět. I když byla Maky často dole a dotahovala, zůstala klidná a nedala na sobě nic znát. Ons zahrála skvěle, ale Maky jela dál, jako by se nic nestalo. A to je hrozně těžké. Zvládla to dnes na tisíc procent," konstatoval Hernych.

Před zápasem Vondroušovou podpořil i její dlouholetý kouč Hřebec. Sokolovská rodačka mluvila také s wimbledonským vítězem z roku 1973 Janem Kodešem nebo devítinásobnou šampionkou z dvouhry Martinou Navrátilovou. "Všichni jí dávali cenné rady. Bylo to hodně o tom, aby zůstala v klidu a koukala jen na přítomnost. To mi říkala i Martina," líčil Hernych a ocenil na centrkurtu zataženou střechu, pod níž se Vondroušové dařilo i v semifinále.

A picture is worth a thousand words #Wimbledon pic.twitter.com/trgzmxUfQx — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

K Vondroušové se Hernych vrátil po necelých třech letech. Před čtyřmi lety jí pomohl do finále Roland Garros, o rok později spolupráci ukončili, pak ji letos v květnu zase obnovili. Hernych vysekl pochvalu všem, kteří Vondroušové pomohli, včetně bývalého kouče Jiřího Fencla. "Určitě to není tak, že bych si na tom dával nějaké zásluhy. Je tu navíc Jirka Hřebec, který s ní je celou kariéru. Toho bych vyzdvihl úplně nejvýš. Ten v Maky věří úplně nejvíc už od začátku a dává jí morální sílu," řekl bývalý tenista.

Také on věřil, že Vondroušová, která vloni laborovala se zraněnou rukou, jednou na velké akci uspěje. "Už když jsem s ní byl poprvé, viděl jsem, jak umí hrát, a mohl ji srovnat s ostatními holkami, které grandslamy vyhrávají. Vždycky jsem věřil, že to může dokázat. Šlo o to, aby dozrála a uvěřila tomu. Nedávno o tom začala mluvit, což jsem u ní před tím nezaznamenal," podotkl. Velký zlom pro ni podle něj bylo i loňské manželství.

Sázku s tetováním hodlá splnit, bude jeho prvním

Ocenil i vzájemný vztah, který je založený na kamarádské bázi. "Je to určitě lepší, než když jsme se rozcházeli. Můžeme si říct úplně vše. V tenise je to opravdu těžké, trenér s hráčkou si musí sednout po herní stránce, ale i po té lidské. Musíte mít podobný smysl pro humor, protože spolu strávíte tolik času, že je to téměř druhé manželství," uvedl. Domnívá se, že úspěch jeho svěřenkyni nezmění. "Věřím, že zůstane taková, jaké je, a dál budeme dělat tenis stejně," doplnil.

Po utkání a prvotních oslavách se šel Hernych "probrat" do sprchy. Hlavou mu běžela spousta věcí. "Vnitřně jsem to prožíval, chtěl jsem být chvíli sám a užít si to," popsal.

Počítá i s tím, že splní sázku, která zněla, že se v případě grandslamového titulu Vondroušové nechá tetovat. "To už bylo ve Švejkovi, že dluhy z karet se musí platit. Já sázku musím dodržet. Musíme prodiskutovat, co to bude, kde to bude, kdy to bude a jak to bude," řekl. Zatímco jeho svěřenkyni už řada tetování zdobí, on prožije premiéru. "Nejsem úplně člověk, který by ty kérky vyznával. Ale nějak se to dá udělat," dodal s úsměvem Hernych.