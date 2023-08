Hořká rozlučka s domácími diváky. Strýcová dohrála na Livesport Prague Open hned v prvním kole

Barbora Strýcová původně plánovala ukončit kariéru na jednom turnaji, s největší pravděpodobností ve Wimbledonu. Po narození syna Vincenta na konci září 2021 ale i kvůli pandemii koronaviru plány změnila a na konci dubna v Madridu zahájila rozlučkové turné, které by mělo vyvrcholit na blížícím se US Open. Bývalá světová šestnáctka hraje v posledních týdnech své první soutěžní zápasy od Australian Open 2021.

Někdejší deblová světová jednička měla už před cestou na poslední domácí podnik bohatě splněno. Ve Wimbledonu senzačně ovládla deblovou soutěž se Su-Wei Hsieh, stejně jako před čtyřmi lety, a vybojovala svůj druhý grandslamový titul v kariéře.

Přesto pro ni musí být taková forma rozloučení s posledním turnajem na českém území a před domácími diváky zklamáním. Obzvláště když byla proti Ankitě Rainaové, která neuhrála jediný game ve finále kvalifikace, favoritkou a nebyla daleko od postupu do dalšího kola.

Šestinásobná šampionka Fed Cupu, nyní známého jako Billie Jean King Cup, byla v úvodním dějství jasně lepší hráčkou a navzdory ztrátě náskoku brejku šla po 36 minutách do vedení. Na začátku druhé sady se však nechala rozhodit dvěma nevyužitými brejkboly, začala kupit nevynucené chyby, soupeřku pustila do zápasu a Indka ve zbytku utkání mnohem více vzdorovala.

Strýcové se povedlo zkoncentrovat na rozhodující set, jenže brejk na 3:1 nepotvrdila a po maratonské šesté hře bylo srovnáno. Favorizované Češce se povedlo za stavu 4:4 zlikvidovat sérii tří brejkbolů, ale o servis i tak přišla. V závěrečném gamu měla dva brejkboly, ani jednu šanci však nevyužila a Rainaová po chybě Strýcové z returnu proměnila hned první mečbol.

Statistiky zápasu Strýcová - Rainaová

"Myslím, že to hrozně ovlivnil začátek druhého setu. Kdybych se držela 2:2, 3:3, tak bych to nějakým způsobem dala. Poté jsem ale začala dělat strašně chyby. Možná se projevila i zápasová nevyhranost. Každopádně jsem dělala chyby, kterých jsem dělala málo, třeba na síti. Nebo jsem měla strašně moc brejkbolů a neproměnila skoro žádný," komentovala Strýcová po posledním utkání na domácí půdě.

"Těch emocí je ve mně hrozně moc. Byly tam ty první po takovémto zápase, blbém a nepovedeném: Ale také ty dobré: loučení, syn, moje rodina. To vše bylo mnohem lepší a víc," řekla na tiskové konferenci Strýcová.

"Jsem hrozně šťastná. Říkat tohle po nepovedeném zápase je sice zvláštní, ale takhle prostě sport funguje a někdy to nevyjde. Nebyla jsem úplně fyzicky připravená, léčila jsem nějaké zranění a furt léčím. Jsem ale šťastná, že jsem zažila, co jsem zažila," doplnila.

Po utkání si Strýcová vysloužila potlesk zaplněných tribun stadionu ve Stromovce. Od pořadatelů dostala kytici a zhlédla vzpomínkové video s největšími úspěchy. Během ceremoniálu se neubránila slzám.

"Hrozně jsem se snažila, abych nepropukla úplně v pláč. Kousala jsem se do rtů a během videa to na mě hodně šlo. O to víc, když jsem držela syna. Od turnaje to bylo hrozně hezké, že mi připravili takovéto překvapení. Tenhle turnaj mám strašně ráda, je to jeden z mých oblíbených turnajů. Je to doma, je tu skvělá atmosféra a moc jsem si to tu užívala," uvedla Strýcová.

Na české derby tak nedojde. S jednou z největších favoritek na triumf Lindou Noskovou si zahraje Rainaová. Indka, jež ještě nikdy nebyla výše než na 160. místě žebříčku, bude bojovat o své premiérové čtvrtfinále na turnajích WTA.

Do hlavní soutěže letošního ročníku Livesport Prague Open vstoupilo celkem sedm domácích hráček a jen dvě se dostaly do druhého kola. Kromě Noskové bude usilovat o čtvrtfinále ještě Tereza Martincová, jejíž na středu naplánovaný duel proti Číňance Yue Yuan spláchl déšť až na druhý den.

