Hradecká s Ekvádorcem Escobarem v semifinále mixu nevyužili mečbol

Lucie Hradecká ve čtyřhře žen vypadla už ve druhém kole, ale domluvila se ještě na prvním společném mixu s Ekvádorcem Gonzalem Escobarem a po třech dvousetových výhrách postoupily do semifinále.



To začalo na centrkurtu Roda Lavera až před jednou hodinou v noci po předchozím pětisetovém dramatu Daniila Medveděva s Félixem Augerem-Aliassimem a Hradecká s Escobarem začali proti domácí dvojici Jaimee Fourlisová a Jason Kubler lépe.



Za stavu 6-2 a 5-4 měli dokonce mečbol, ale Kubler napálil eso. Oba tie-breaky pak česko-ekvádorské dvojici nevyšly, ten klasický ztratila 2-7 a super tie-break poměrem 6-10.



36letá Hradecká, která s Andreou Hlaváčkovou vyhrála na grandslamech dvakrát čtyřhru žen (French Open 2011 a US Open 2013), marně usilovala o celkově čtvrté finále v mixu.



Poprvé v něm byla v roce 2013 právě v Melbourne s Františkem Čermákem, s nímž na následném French Open slavila dosud jediný titul ve smíšené čtyřhře. O dva roky později si v Paříži zahrála ještě finále s Polákem Marcinem Matkowským. Z mixu má ve sbírce olympijský bronz, který slavila v Riu de Janeiro 2016 s Radkem Štěpánkem.



Na Australian Open tak skončila česká vítězná série - v předchozích třech ročnících kralovala smíšené čtyřhře Krejčíková - v letech 2019 a 2021 uspěla s Američanem Rajeevem Ramem a předloni s Chorvatem Nikolou Mektičem. Letos Krejčíková mix vynechala a udělala dobře - v singlu došla poprvé do čtvrtfinále a v deblu žen s Kateřinou Siniakovou ji zítra čeká semifinále.



Australané Fourlisová s Kublerem se v pátečním finále utkají s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou a Chorvatem Ivanem Dodigem.

• AUSTRALIAN OPEN •

Melbourne, Austrálie, tv. povrch, 75.000.000 australských dolarů

středeční výsledky (26. 1. 2022) • Dvouhra mužů - čtvrtfinále • Fourlisová/Kubler (Austr.) - Hradecká/Escobar (ČR/Ekv.) 2-6 7-6(2) 10-6 Mladenovicová/Dodig (5-Fr./Chorv.) - Shuai Zhang/Peers (2-Čína/Austr.) 1-6 7-5 10-2