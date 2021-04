Hurkacz otočil souboj s Tsitsipasem a je poprvé v semifinále turnaje Masters

Hubert Hurkacz vstoupil do sezony triumfem v Delray Beach, kde získal svůj druhý titul na okruhu ATP. Na následných pěti akcích sice vyhrál pouze čtyři zápasy, ale po dvou měsících se vrátil na Floridu a v Miami je zpátky na vítězné vlně.



Čtyřiadvacetiletý Polák vyřadil domácího Denise Kudlu, nasazené Kanaďany Denise Shapovalova a Milose Raonice a dnes si vyšlápl i na světovou pětku Řeka Stefanose Tsitsipase.

Hurkacz z osmi vzájemných duelů vyhrál pouze jeden a také dnes to vypadalo na další porážku. Za stavu 2-6, 0-2 a 15-40 čelil dvěma brejkbolům, dokázal je však zlikvidovat a nakonec po nečekaném obratu zvítězit 2-6 6-3 6-4.



Oba tenisté během zápasu získali 94 fiftýnů, Polák ale o rok a půl mladšího soupeře přestřílel na vítězné údery 41-22, z toho 15-7 na esa. Udělal přitom jen o dvě nevynucené chyby více (35-33).



37. hráč světa Hurkacz zaznamenal svou celkově šestou výhru nad hráčem Top 10. Dvakrát porazil Keie Nišikoriho, Dominica Thiema a nyní také Tsitsipase. Ve světovém žebříčku si zajistil posun na 27. místo, čímž překoná své maximum.

