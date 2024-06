I třetí titul z grandslamu mu bude připomínat tetování. Alcaraz ozdobí svou kůži Eiffelovou věží

Carlos Alcaraz plánuje, že letošní triumf na Roland Garros oslaví stejně jako předchozí dva grandslamové tituly tetováním. Po finálovém vítězství 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 nad Němcem Alexanderem Zverevem jednadvacetiletý hráč novinářům řekl, že svou kůži ozdobí nejslavnějším symbolem Paříže a celé Francie Eiffelovou věží.

"Musím si na to najít čas, ale určitě to udělám. Bude to na levém kotníku," měl jasno Alcaraz. "Wimbledon mám na pravém kotníku, takže teď to bude na levém. Myslím, že zvolím Eiffelovu věž s datem (finále)," řekla bývalá světová jednička.

Alcaraz se díky triumfu na pařížské antuce stal nejmladším mužským vítězem grandslamů na všech třech površích. "Samozřejmě vítězství na US Open v roce 2022 bylo mimořádné. Také jsem se stal poprvé světovou jedničkou, což je něco, o čemž jsem snil jako dítě, a k tomu první grandslam. To bylo úžasné," uvedl španělský tenista, jenž má datum svého newyorského triumfu vytetované na paži.

"To, jak jsem v roce 2023 vyhrál Wimbledon, porazil Djokoviče v pěti setech, to bylo taky něco mimořádného. Ale možná tohle teď je okamžik, na který jsem nejpyšnější, kvůli tomu, čím jsem si musel za poslední měsíc projít se svým týmem, abych byl připraven," připomněl Alcaraz své zdravotní problémy. "Upřímně říkám, že to bylo pro mě hodně těžké."

Alcaraz měl velkou část antukové sezony problémy s rukou. Odhlásil se kvůli ní z turnajů v Monte Carlu a Barceloně, poté při obhajobě titulu v Madridu vypadl ve čtvrtfinále a vzdal účast na generálce v Římě.

"Považuju se za hráče, který nepotřebuje moc zápasů, aby byl stoprocentně připraven. Absolvoval jsem před začátkem turnaje v Paříži velmi dobrý trénink s dobrými hráči. A samozřejmě, s každým zápasem, který jsem pak odehrál, jsem hrál lépe a lépe," dodal nový šampion Roland Garros.

