Indian Wells: Čechům hrozí konec. Menšíka čeká noční můra, Nosková zkusí odvetu

DNES, 13:00
Previews 20
Dva čeští tenisté budou v neděli bojovat o postup do osmifinále prestižní tisícovky v Indian Wells a oběma dost reálně hrozí konec na turnaji. Jakub Menšík totiž bude čelit noční můře v podobě jednoho ze svých nejméně oblíbených soupeřů a Linda Nosková nastoupí proti své poslední přemožitelce, od které nedávno v Dubaji schytala debakl.
Jakub Menšík vyzve svého velmi neoblíbeného soupeře (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 8. 3.

Češi v akci
Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.) | Stadium 3 (19:00 SEČ)
Menšík (12-ČR) – Davidovich (18-Šp.) | Stadium 4 (21:00 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Menšík zkusí prolomit hrozivou sérii

Poslední český zástupce ve dvouhře mužů Jakub Menšík měl potíže už v úvodním zápase s Marcosem Gironem a domácí hrozbu zdolal ve dvou těsných setech. Ještě těžší výzva na papíře ho čeká ve třetím kole, jelikož narazí na jednoho ze svých nejméně oblíbených soupeřů. A sice Alejandra Davidoviche, který vyhrál poslední čtyři vzájemné souboje. Zejména po duelu na loňském Australian Open musel mít český tenista alespoň jednu noční můru, protože nedotáhl náskok dvou setů a neproměnil mečboly. Teď má ale Menšík jedinečnou šanci sérii čtyř porážek se Španělem přerušit. Prostějovský rodák totiž hraje letos ve velmi dobré a stabilní formě, kdežto Davidovich se spíše hledá, na posledním turnaji jasně prohrál s Mattiou Belluccim a v Indian Wells měl na úvod problémy se Zacharym Svajdou, když likvidoval manko 0:5. Navzdory vedení Španěla 4:1 ve vzájemné bilanci je mírným kurzovým favoritem Menšík. A to naprosto zaslouženě.

Více informací

 

Nosková vyzve poslední přemožitelkou

Velmi těžká výzva čeká v souboji o osmifinále také Lindu Noskovou. Mladá česká naděje vyhrála svůj úvodní zápas i na pátém letošním turnaji, ovšem dvě utkání po sobě zvládla jen na Australian Open a není tajemstvím, že v tomto roce zatím hledá svou nejlepší formu a trápí se. Povzbuzením byl její páteční výkon v Indian Wells, jelikož jasně přehrála Jessicu Bouzasovou. Zřejmě ještě lepší hru bude muset vytáhnout proti rozjeté veteránce Soraně Cirsteaové, která během své poslední sezony kariéry exceluje a v kalifornské poušti vyřadila Tatjanu Mariaovou i nasazenou Dianu Šnajderovou. Rumunka má letos výbornou bilanci 14:3 a triumfovala doma v Kluži. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1. Nosková měla s Cirsteaovou potíže předloni v Brisbane, kde vyhrála třísetovou bitvu, i před pár týdny v Dubaji, kde naopak uhrála pouhých pět gamů. Češka má tak o motivaci postaráno a pokusí se této soupeřce oplatit nedávný výprask.

Více informací

Na programu je první polovina duelů třetího kola. O místo v osmifinále budou kromě dvou českých zástupců usilovat také světová jednička Aryna Sabalenková, Jannik Sinner, Coco Gauffová či Alexander Zverev. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.

 

Nedělní program

STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)
1. Sabalenková (1-) – Cristianová (Rum.)
2. Shelton (8-USA) – Tien (25-USA) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Shapovalov (Kan.) – Sinner (2-It.)
4. Gauffová (4-USA) – Ealaová (31-Fil.) / nejdříve v pondělí v 02:00 SEČ
5. Fonseca (Braz.) – Paul (23-USA)


STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)
1. Nakashima (28-USA) – Zverev (4-Něm.)
2. Osoriová (Kol.) – Ósakaová (16-Jap.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Raducanuová (25-Brit.) – Anisimovová (6-USA)
4. Cobolli (15-It.) – Tiafoe (21-USA) / nejdříve v pondělí v 02:00 SEČ
5. Mboková (10-Kan.) – Kalinská (23-)


STADIUM 3 (od 19:00 SEČ)
1. Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.)


STADIUM 4 (od 19:00 SEČ)
1. Gibsonová (Austr.) – Tausonová (17-Dán.)
2. Menšík (12-ČR) – Davidovich (18-Šp.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Alexandrovová/Keninová (-/USA)


STADIUM 5 (od 19:00 SEČ)
1. Arribage/Olivetti (Fr.) – González/Molteni (Arg.)
2. De Minaur/Peers (Austr.) – Andreozzi/Guinard (Arg./Fr.)
3. Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA) – H. Chan/Tjenová (Tchaj-wan/Indon.)
4. Arends/Lehečka (Niz./ČR) – Cash/Glasspool (2-Brit.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

20
Přidat komentář
Diabolique
08.03.2026 14:57
Oběma Čechům hrozí konec? A není to v každým zápase? Já bych napsal rovnou předem, že oba Češi už skončili a třeba by je to nakoplo k tomu vyhrát.
Reagovat
Sincaraz
08.03.2026 14:21
Ideálna príležitosť na porážku Fokinu, ľahké to nebude, ale pozerateľné áno
Sorana je moja srdcovka, soráč Linda
A Andreeva je až príliš dobrá na to, aby bola porazená
Reagovat
Alien
08.03.2026 14:14
Všem aktérům dnešních zápasů hrozí konec! Bez rozdílu!
Reagovat
PTP
08.03.2026 14:17
Přežijí jenom odolní Vetřelci.
Reagovat
pantera1
08.03.2026 13:41
Na španělskou noční můru si musí Kubík pořádně nabrousit rakety. Línda musí zapomenout a debakl oplatit soupeřce. Hlavně se nesmí začít nudit.
Reagovat
alcaraz.dva
08.03.2026 13:50
Linda to nebude jednoduchy Dobré totiz ví, že Sorana je extreme motivovana.. hraje poslední sezonu..Navíc v Dubaji prohlasila, že nikdy v kariéře nemilovala tenis tak, jako nyní
Reagovat
alcaraz.dva
08.03.2026 13:52
A chce skoncit s toimhle pocitem
Reagovat
pantera1
08.03.2026 14:05
S Transilvánci nejsou žádné špásy, to jsou tvrdé nátury . Chce to přibalit na kurt paličku česneku pro štěstí .
Reagovat
pantera1
08.03.2026 14:07
Transylvánci .
Reagovat
Mantra
08.03.2026 14:55
Ja bych si dal sylvánské
Reagovat
pantera1
08.03.2026 14:57
Měla jsem Chardonnay a bylo mňam .
Reagovat
PTP
08.03.2026 15:07
Jedině Šumavské bylinné!
Reagovat
pantera1
08.03.2026 15:16
Myslíš původní receptůru od Dr. Budínského ?
Reagovat
PTP
08.03.2026 15:20
Od profesora Róna z Bubenče
Reagovat
PTP
08.03.2026 14:15
Má tam sebou Agi, tak o výhru nemám strach.
Reagovat
PTP
08.03.2026 14:12
Když to tak miluje, tak si to může prodloužit
Reagovat
tommr
08.03.2026 14:04
Cirstea má nejen motivaci ale i formu jako hrom. Výhra nad Shnaider to jasně dokládá. Linda to s ní bude mít strašně těžký ...
Reagovat
PTP
08.03.2026 14:13
Když jí půjde servis, tak ji přetlačí.
Reagovat
pantera1
08.03.2026 14:55
Navíc je to pohledná upírka .
Reagovat
PTP
08.03.2026 15:09
Linda taky není žádná tuctovka smile
Reagovat

