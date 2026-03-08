Indian Wells: Čechům hrozí konec. Menšíka čeká noční můra, Nosková zkusí odvetu
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 8. 3.
Češi v akci
Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.) | Stadium 3 (19:00 SEČ)
Menšík (12-ČR) – Davidovich (18-Šp.) | Stadium 4 (21:00 SEČ)
Menšík zkusí prolomit hrozivou sérii
Poslední český zástupce ve dvouhře mužů Jakub Menšík měl potíže už v úvodním zápase s Marcosem Gironem a domácí hrozbu zdolal ve dvou těsných setech. Ještě těžší výzva na papíře ho čeká ve třetím kole, jelikož narazí na jednoho ze svých nejméně oblíbených soupeřů. A sice Alejandra Davidoviche, který vyhrál poslední čtyři vzájemné souboje. Zejména po duelu na loňském Australian Open musel mít český tenista alespoň jednu noční můru, protože nedotáhl náskok dvou setů a neproměnil mečboly. Teď má ale Menšík jedinečnou šanci sérii čtyř porážek se Španělem přerušit. Prostějovský rodák totiž hraje letos ve velmi dobré a stabilní formě, kdežto Davidovich se spíše hledá, na posledním turnaji jasně prohrál s Mattiou Belluccim a v Indian Wells měl na úvod problémy se Zacharym Svajdou, když likvidoval manko 0:5. Navzdory vedení Španěla 4:1 ve vzájemné bilanci je mírným kurzovým favoritem Menšík. A to naprosto zaslouženě.
Nosková vyzve poslední přemožitelkou
Velmi těžká výzva čeká v souboji o osmifinále také Lindu Noskovou. Mladá česká naděje vyhrála svůj úvodní zápas i na pátém letošním turnaji, ovšem dvě utkání po sobě zvládla jen na Australian Open a není tajemstvím, že v tomto roce zatím hledá svou nejlepší formu a trápí se. Povzbuzením byl její páteční výkon v Indian Wells, jelikož jasně přehrála Jessicu Bouzasovou. Zřejmě ještě lepší hru bude muset vytáhnout proti rozjeté veteránce Soraně Cirsteaové, která během své poslední sezony kariéry exceluje a v kalifornské poušti vyřadila Tatjanu Mariaovou i nasazenou Dianu Šnajderovou. Rumunka má letos výbornou bilanci 14:3 a triumfovala doma v Kluži. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1. Nosková měla s Cirsteaovou potíže předloni v Brisbane, kde vyhrála třísetovou bitvu, i před pár týdny v Dubaji, kde naopak uhrála pouhých pět gamů. Češka má tak o motivaci postaráno a pokusí se této soupeřce oplatit nedávný výprask.
Nedělní program
STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)
1. Sabalenková (1-) – Cristianová (Rum.)
2. Shelton (8-USA) – Tien (25-USA) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Shapovalov (Kan.) – Sinner (2-It.)
4. Gauffová (4-USA) – Ealaová (31-Fil.) / nejdříve v pondělí v 02:00 SEČ
5. Fonseca (Braz.) – Paul (23-USA)
STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)
1. Nakashima (28-USA) – Zverev (4-Něm.)
2. Osoriová (Kol.) – Ósakaová (16-Jap.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Raducanuová (25-Brit.) – Anisimovová (6-USA)
4. Cobolli (15-It.) – Tiafoe (21-USA) / nejdříve v pondělí v 02:00 SEČ
5. Mboková (10-Kan.) – Kalinská (23-)
STADIUM 3 (od 19:00 SEČ)
1. Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.)
STADIUM 4 (od 19:00 SEČ)
1. Gibsonová (Austr.) – Tausonová (17-Dán.)
2. Menšík (12-ČR) – Davidovich (18-Šp.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Alexandrovová/Keninová (-/USA)
STADIUM 5 (od 19:00 SEČ)
1. Arribage/Olivetti (Fr.) – González/Molteni (Arg.)
2. De Minaur/Peers (Austr.) – Andreozzi/Guinard (Arg./Fr.)
3. Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA) – H. Chan/Tjenová (Tchaj-wan/Indon.)
4. Arends/Lehečka (Niz./ČR) – Cash/Glasspool (2-Brit.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
