Italové prostě letošní ročník chtějí odehrát, klidně i bez diváků. Hrát se může od září do prosince, nové dějiště není problém

Itálie je koronavirem jednou z nejzasaženějších zemí světa, přesto její obyvatelé věří, že se brzy jejich život vrátí do normálu a ještě letos se stihne odehrát turnaj Internationali BNL d’Italia, který se normálně koná v květnu v průběhu antukového jara.

Binaghi, jenž plní funkci šéfa svazu od roku 2001, stále věří, že Itálie o letošní ročník římského podniku nepřijde a nabízí hned několik možných variant.

"Nabízí se září nebo říjen. Jsme v kontaktu s ATP, jež má italského prezidenta (Andrea Gaudenzi) i členem italské vlády. Pokud by se nemohl turnaj uskutečnit v Římě, plánem B je přesunout turnaj do Cagliari a odehrát ho v listopadu. Můžeme turnaj přesunout klidně i do haly a hrát až v prosinci, dějištěm by byl Milán, nebo Turín. Mužské finále by se například mohlo hrát v Miláně a ženské v Turíně."

Binaghi nevylučuje ani možnost hrát za zavřenými dveřmi, tedy bez diváků. Až tak moc Italové chtějí letošní ročník uspořádat. "Přistoupili bychom i na to, aby se hrálo bez diváků. Tenis má tu výhodu, že není kontaktním sportem. Až bude virus pod kontrolou, bude zase možné v Itálii pořádat mezinárodní turnaje."

Šéf ATP Gaudenzi v nedávném rozhovoru uvedl, že pokud by restart sezony proběhl později než 13. července, je tu šance, že by se hrálo až do prosince a Turnaj mistrů by byl přesunut na konec roku, s aktuálním dějištěm Londýnem však mají smlouvu a nebylo by snadné najít jiný termín.

"Mluvil jsem se starostou Turína. Pokud by Londýn nemohl letos pořádat Turnaj mistrů v pozdějším termínu, pak bychom nabídli prostory v Turíně už letos (v Turíně bude probíhat Turnaj mistrů v příštích pěti letech)," uvedl Binaghi.