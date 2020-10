Ivaniševič před finále French Open nedával Nadalovi žádnou šanci, teď je pro smích

"Nadal nemá v těchto podmínkách žádnou šanci, Novak se mu dostal do hlavy," predikoval před finále Ivaniševič s tím, že letošní French Open se hrálo místo na jaře na podzim v chladnějším počasí a s jinými míči, což mělo vyhovovat spíše jeho svěřenci Djokovičovi.

Vítězi Wimbledonu 2001 však jeho předpověď absolutně nevyšla. Nadal ve finále zvítězil 6-0 6-2 7-5, potřinácté ovládl pařížskou antuku, ziskem 20. grandslamového titulu vyrovnal rekordmana Rogera Federera a Djokovičovi uštědřil jednu z jeho nejdrtivějších porážek v grandslamových finále.

Na jeho velmi odvážný výrok reagoval Carlos Moya, trenér Nadala. "Znám Ivaniševiče a vím, jakou roli musel sehrát. Nikdo z Rafova týmu by nic takového neřekl, myslím, že tím chtěl zvýšit tlak na soupeře," uvedl šampion French Open z roku 1998.

Do Ivaniševiče si rýpl i Toni Nadal, který svého synovce k tenisu přivedl a po velkou část jeho kariéry vedl. "Další skvělá predikce Ivaniševiče, tvrdil, že jeho svěřenec je na finále takticky i psychicky stoprocentně připravený. Finále nám jasně ukázalo, že to tak nebylo. Překvapuje mě, že šampion jako Ivaniševič, se často takto negativně prezentuje."

Nadal hrál perfektně a Novaka přechytračil, Novak nehrál ani svůj standard

"Myslel jsem to naprosto upřímně, mám právo říct, co si myslím, a věřit ve svého hráče. Myslel jsem si, že letošní ročník French Open bude patřit Novakovi. Asi jsem to trochu přehnal s tím, že Nadal nemá šanci, ale v tu chvíli jsem jako vítěze jasně viděl Novaka. Vždycky svůj názor prezentuju takový, jaký je, bohužel to teď nedopadlo," obhajoval se Ivaniševič. "V Melbourne (finále Australian Open 2019, Djokovič zvítězil 6-3 6-2 6-3), jsem ani jednoho nefavorizoval a Novak ve finále Rafu zničil. Je jednoduché říct: 'Uvidíme. Vyhraje ten lepší.' To není můj styl."

Nadala nakonec za předvedený výkon pochválil. "Vím, že centrální dvorec Philippa Chatriera je Rafovým obývákem, že tam může vyhrát, i když nehraje svůj nejlepší tenis. I tak jsem věřil Novakovi, ale on nepředvedl ani svůj standardní výkon a Rafa hrál perfektně. Novak konečně začal hrát až za stavu 0-2 na sety a o brejk dole, to už bylo pozdě."

Nadal sice ve třetí sadě ztratil náskok brejku, ovšem nakonec ji stejně vyhrál. "Nadal Novaka přechytračil ve všech směrech, takticky odehrál zápas mnohem lépe. To samé se stalo loni na Australian Open, akorát tehdy Novak zničil Rafu. Tentokrát jako kdyby Novak ani nebyl na kurtu. Za stavu 5-4 ve třetím tu byla malá naděje, ale cesta zpátky do zápasu už byla spíše zavřená."