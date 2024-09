Jak Aryna dobyla New York. Symbolika tygra, forhend tvrdší než chlapi a jeden ztracený set

Aryna Sabalenková (26) sice zůstává i po US Open světovou dvojkou, její triumf v New Yorku ale mnohé přesvědčil, že tenisový svět zřejmě aktuálně nemá silnější hráčku. Běloruska vyhrála letos dva grandslamové tituly a celkově do sbírky přidala třetí trofej z turnajů velké čtyřky.

Aryna Sabalenková vítězstvím ve Flushing Meadows doplnila vzácný hardový double. Triumfovala na Australian Open i US Open a stala se teprve druhou ženou za posledních 27 let, která ve stejném roce dobyla oba velké podniky. Na amerických betonových kurtech se stala v posledních týdnech téměř neporazitelnou, její bilance je vyjádřena poměrem 16:2 a vítězná série čítá už 12 utkání.

V průběhu newyorského grandslamu bylo jasně viditelné její vítězné nastavení, které demonstroval i Arynin kondiční kouč Jason Stacy tetováním na své lebce. "Narodila jsem se v roce tygra. Chtěla bych někdy vzít tygry na procházku dotýkat se jich, cítit je," vysvětlovala Sabalenková obdiv k šelmě během rozhovoru pro Tennis Channel. Běloruskou hráčku opravdu symbolizují vlastnosti, které tygr má: odhodlání, odvaha, sebedůvěra i šarm. A hlavně touha po kořisti. Sedm neworských zápasů získala zejména díky své dominantní hře a drtivému a přesnému forhendu.

Aryna Sabalenka shares how the tiger tattoo came to be pic.twitter.com/A1HK5LXWBd — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

Klíčové momenty

Aryna Sabalenková – Jekatěrina Aleksandrovová 2:6, 6:1, 6:2

Nečekaná komplikace přišla už ve třetím kole. Alexandrovová si vzpomněla na předchozí setkání, ve kterých dokázala Sabalenkovou třikrát ze sedmi utkání porazit a specifickou a přesnou hrou trápila soupeřku i nyní. Po vyhrané první sadě měla další dva brejkboly i na začátku druhého dějství. "Snažila jsem se jen co nejvíce míčků vracet zpět, ona hrála tak dobře," připustila Sabalenková. Když ale Alexandrovová další příležitosti neproměnila, začal diktát Bělorusky. Pět získaných servisů soupeřky v řadě nasměroval Sabalenkovou do osmifinále.

Aryna Sabalenková – Emma Navarrová 6:3, 7:6

Navarrová dřela, hrála své první semifinále a opravdu nedala favoritce nic zadarmo. Jenže Sabalenková byla prostě o trochu lepší. Drama přišlo v samotném závěru, kdy Navarrová nedovolila za stavu 5:3 Bělorusce dopodávat a s podporou tribun dostala set do tiebreaku. Ve zkrácené hře získala minibrejk, vedla 2:0, jenže posledních sedm míčů už zase patřilo Sabalenkové. "I když to někdy nejde tak, jak by mělo, stále dělám správné věci a zůstávám v klidu. Vlastně jsem na sebe opravdu hrdá, že jsem se dostala do bodu, kdy mám své emoce pod kontrolou," vyprávěla po postupu do finále.

Aryna Sabalenková – Jessica Pegulaová 7:5, 7:5

Zápas plný obratů nakonec vyhrála ta silnější. Sabalenková jako první ztratila servis, ale brzy už vedla 5:2. Pak ale musela znovu bojovat a za stavu 5:5 odvracela brejkbol. Sama pak v předlouhé 12. hře první sady proměnila až pátý setbol při podání Pegulaové. A ještě jedna otočka přišla. Pegulaová ve druhé sadě prohrávala 0:3, otočila ale na 5:3. Opět se ale projevila mentalita Sabalenkové. Rodačka z Minsku vyhrála čtyři poslední hry a trofej si nenechala vzít. Přiznala však obavy. "Ve druhém setu jsem se jen modlila… Hrála si tak dobře, Jessiko! Jsem si jistá, že se grandslamu jednou dočkáš," vysekla poklonu soupeřce.

Důležitá čísla

129 km/h

To je průměrná rychlost, jakou létají míčky z topspinového forhendu běloruské ranařky na stranu soupeřek. Sabalenková má tvrdší forhend než celá mužská špička. Alcaraz, Djokovič ani Sinner nehrají tak tvrdě jako ona.

Aryna Sabalenka is averaging the fastest forehand speed at the #USOpen... of all women men pic.twitter.com/T9o4PhlG5B — Eurosport (@eurosport) September 6, 2024

476

Bylo to jen tak tak, ale dokázala to. Sabalenková se díky své dominantní hře stala ve finále US Open hráčkou s nejvyšším počtem vítězných úderů na turnajích velké čtyřky ženské dvouhry v roce 2024. Jen o jeden předstihla dvojnásobnou finalistku Jasmine Paoliniovou. Nutno dodat, že Bělorusce stačily tři turnaje, ve Wimbledonu chyběla. Stejně tak dosáhla na největší počet letošních vítězství na grandslamech – těch má 18.

476 - Aryna Sabalenka has now become the player with the most winners made in Women’s Singles Grand Slam events in 2024 (476, surpassing Jasmine Paolini with 475). Style.#USOpen | @usopen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/tUeoKNNykQ — OptaAce (@OptaAce) September 7, 2024

Triumf Sabalenkové v New Yorku vypadá vzhledem k předváděné hře v roce 2024 velmi logicky. Jenže se spoustu těžkých momentů se musela vypořádat také ve své hlavě. Nešlo jen o červnové zranění ramene, kvůli kterému se rozhodla vynechat travnatou slavnost ve Wimbledonu.

V průběhu března spáchal sebevraždu její bývalý přítel Konstantin Kolcov. A i když tenistka potvrdila, že už v té chvíli pár netvořili, musela to být těžká psychická rána. Byla to v průběhu pěti let druhá velmi blízká smrt v jejím okolí. V roce 2019 podlehl meningitidě její otec.

Ale právě tenis dokázal nasměrovat myšlenky Sabalenkové do pozitivna. "Když jsem ztratila tátu, dala jsem si jako cíl, zapsat jméno naší rodiny do historie tenisu. Když znovu vidím své jméno na trofeji, jsem hrdá na svou rodinu i na to, že jsem se svého snu nevzdala," řekla po letošním vítězství na US Open.

Aryna Sabalenka, Three-Headed Tennis Tigress pic.twitter.com/jIAc0wtpJa — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024