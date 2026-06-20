Další Češka v TOP 100 žebříčku! Viďmanová bude poprvé mezi elitou, český rekord ale nepadne

DNES, 15:04
Aktuality 13
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ - Darja Viďmanová si postupem do finále na podniku WTA 125 v Portugalsku zajistila premiérový posun do první stovky žebříčku. V semifinále si poradila 6:4, 6:3 s korejskou hráčkou Yeonwoo Ku a rozšíří české řady mezi elitou. Historický český rekord ovšem překonán nebude.
Profily hráčů
Vidmanova Darja
Ku Yeon Woo
Darja Viďmanová bude poprvé v elitní stovce žebříčku (© Sipa USA / ddp USA / Profimedia)

Ku – Viďmanová 4:6, 3:6

Viďmanová se posouvá žebříčkem vzhůru hlavně díky výsledkům na nižších okruzích. Zatímco na tom nejvyšším dosud zaznamenala jen jednu výhru v hlavních soutěžích, na ITF i úrovni WTA 125 celkem pravidelně postupuje do závěrečných kol.

Příkladem je i momentální tažení v Portugalsku, kde vyřadila mimo jiné i Jil Teichmannovou, přemožitelku Karolíny Muchové z French Open. Ve Figueira da Foz dnes docela s přehledem zvládla souboj o finále s Korejkou Ku.

Zápas trval jen hodinu a čtvrt. Viďmanová se nenechala rozhodit mankem 0:2 v úvodním i druhém setu a pokaždé ztrátu smazala. Korejce figurující na 186. místě žebříčku sebrala servis šestkrát a sama na podání zaváhala ve čtyřech případech.

Postupem do finále si definitivně zajistila premiérový posun do TOP 100 světového hodnocení, přičemž kolem nejvyššího patra žebříčku se pohybovala od začátku května. V živém pořadí se nachází na 99. místě a už ji nemůže nikdo přeskočit. Vítězství ve finále by znamenalo průnik do nejlepší devadesátky.

V pondělí mohl padnout český rekord v počtu hráček v elitní stovce. Z ní však vypadne Markéta Vondroušová, která neobhajovala titul v Berlíně a aktuálně kvůli dopingové kauze nehraje. V nejlepší stovce tak bude 10 Češek a dojde jen k vyrovnání rekordu.

Viďmanová, která v nedělním finále vyzve buď Alinu Čarajevovou, nebo Aylu Aksuovou, doplní Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou, Marii Bouzkovou, Kateřinu Siniakovou, Barboru Krejčíkovou, Sáru Bejlek, Nikolu Bartůňkovou, Terezu Valentovou a Karolínu Plíškovou.

Výsledky turnaje WTA 125 ve Figueira da Foz

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

13
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tommr
20.06.2026 16:03
Nejblíž ke stovce má Dominika Šalková ale té moc nevěřím ...
S trochou štěstí na los by se do stovky mohla ještě letos dostat Laura Samson ...
Ostatní Češky zatím nemají na stovku dostatečnou výkonnost ...

Z našich stávajících hráček top-100 už letos nikdo ze stovky nevypadne pokud se některá z nich vážně nezraní ...
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tenisman1233
20.06.2026 16:10
Záleží,jak to dopadne s Vondrušovou,kolik dostane ale kdyby to byl nižší trest,tak by se příští rok do stovky měla dostat.
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LiJ
20.06.2026 15:45
https://www.facebook.com/share/v/1JaYv3HbfC/
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NOLE_unvaccinated_GOAT
20.06.2026 15:21
Tak které tenistky jsou na cestě vypadnout z první stovky? Sára Bejlek a možná i Tereza Valentová. Zatímco Dominika Šalková na první stovku moc nemá, Linda Fru a Lucie Havlíčková ani náhodou a Laura Samson asi ano, ale bude jí to velmi dlouho trvat.
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tenisman1233
20.06.2026 15:28
Bejlek vypadne ze stovky nejdřív v únoru,u Terky těžko říct
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NOLE_unvaccinated_GOAT
20.06.2026 15:30
To ano. Věděl jsem to. Je ale na cestě stát se Luku Sun č.2. Ta uhrála ČF Wimblu a oak finále 500ky v Monterrey či jinde v Mexiku (porazila ji tehdy Linda N.) a od té doby padá v žebříčku jak kámen.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
20.06.2026 15:30
*Lulu
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Diabolique
20.06.2026 15:41
Bejlek se ve stovce bez problemu udrzi, Tereza samozrejme taky. A Dominika se tam taky podiva. Nad FruLindou ale asi brzo zlomim hul.
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Kapitan_Teplak
20.06.2026 15:07
Škoda, že se akorát prohodí s počmáranou.
Už jsme někdy měli ve stovce 11 tenistek ?
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Ondřej.Jirásek
20.06.2026 15:08
Ty neumíš číst?
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chlebavevaju
20.06.2026 15:14
Ani počítat.
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The_Punisher
20.06.2026 15:15
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Kapitan_Teplak
20.06.2026 15:19
Přejel jsem ten zbytek pod videem.
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